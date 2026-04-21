Cáritas Estados Unidos destaca la coordinación y el compromiso de su homóloga en Cuba en la ayuda humanitaria

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Catholic Relief Services (CRS), la organización humanitaria de la Iglesia Católica de Estados Unidos conocida como Cáritas Estados Unidos, envió una carta oficial al Arzobispado de Santiago de Cuba reconociendo la labor excepcional de Cáritas Cuba y sus equipos diocesanos y parroquiales en la respuesta humanitaria al huracán Melissa.

La misiva, firmada por Jennifer Poidatz y Joe, del equipo de CRS, está dirigida a Monseñor Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de Cáritas Cuba, y a Carmen María, directora de la organización, tras una visita de una semana del equipo estadounidense a la isla.

"Escribo para agradecerles a ustedes y a todo el personal y voluntarios de Cáritas Cuba y de los equipos diocesanos y parroquiales de Cáritas que nos recibieron la semana pasada, así como a quienes han dado tanto de su talento y compromiso para brindar la ayuda tan necesaria a quienes se ven afectados por el huracán Melissa", reza la carta.

La respuesta humanitaria coordinada entre ambas organizaciones incluyó el envío de cinco contenedores a Santiago de Cuba con 1,320 módulos de ayuda destinados a las familias más afectadas por el paso del ciclón.

El impacto del huracán Melissa fue devastador para la región oriental de Cuba, afectando a más de 2,2 millones de personas en Granma, Santiago de Cuba y otras provincias del oriente del país.

La asistencia total movilizada alcanzó aproximadamente tres millones de dólares, aprobados por los gobiernos de ambos países en el marco de los esfuerzos de cooperación humanitaria tras el desastre natural.

CRS opera en Cuba desde 1993 y ha distribuido históricamente millones de dólares en asistencia humanitaria a través de su red de socios locales, siendo Cáritas Cuba uno de sus aliados estratégicos más importantes en la isla.