Cáritas Estados Unidos destaca la coordinación y el compromiso de su homóloga en Cuba en la ayuda humanitaria

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Catholic Relief Services (CRS), la organización humanitaria de la Iglesia Católica de Estados Unidos conocida como Cáritas Estados Unidos, envió una carta oficial al Arzobispado de Santiago de Cuba reconociendo la labor excepcional de Cáritas Cuba y sus equipos diocesanos y parroquiales en la respuesta humanitaria al huracán Melissa.
La misiva, firmada por Jennifer Poidatz y Joe, del equipo de CRS, está dirigida a Monseñor Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de Cáritas Cuba, y a Carmen María, directora de la organización, tras una visita de una semana del equipo estadounidense a la isla.
"Escribo para agradecerles a ustedes y a todo el personal y voluntarios de Cáritas Cuba y de los equipos diocesanos y parroquiales de Cáritas que nos recibieron la semana pasada, así como a quienes han dado tanto de su talento y compromiso para brindar la ayuda tan necesaria a quienes se ven afectados por el huracán Melissa", reza la carta.
La respuesta humanitaria coordinada entre ambas organizaciones incluyó el envío de cinco contenedores a Santiago de Cuba con 1,320 módulos de ayuda destinados a las familias más afectadas por el paso del ciclón.
El impacto del huracán Melissa fue devastador para la región oriental de Cuba, afectando a más de 2,2 millones de personas en Granma, Santiago de Cuba y otras provincias del oriente del país.
La asistencia total movilizada alcanzó aproximadamente tres millones de dólares, aprobados por los gobiernos de ambos países en el marco de los esfuerzos de cooperación humanitaria tras el desastre natural.
CRS opera en Cuba desde 1993 y ha distribuido históricamente millones de dólares en asistencia humanitaria a través de su red de socios locales, siendo Cáritas Cuba uno de sus aliados estratégicos más importantes en la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda Humanitaria en Cuba tras el Huracán Melissa
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el papel de Cáritas Cuba en la respuesta al huracán Melissa?
Cáritas Cuba actuó como el principal canal de distribución de la ayuda humanitaria internacional, coordinando la entrega de alimentos, productos de higiene y otros suministros esenciales a las familias afectadas. La organización, con apoyo de voluntarios, se encargó de llevar la asistencia directamente a las comunidades más necesitadas, sin intermediación del Estado cubano.
¿Cómo se organizó la ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos a Cuba?
La ayuda humanitaria fue canalizada a través de Catholic Relief Services (CRS) y distribuida por Cáritas Cuba. Se enviaron contenedores con módulos de alimentos, higiene y hogar, destinados a las diócesis orientales de Cuba como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. Este esfuerzo conjunto está valorado en unos tres millones de dólares y fue aprobado por los gobiernos de ambos países.
¿Por qué el régimen cubano criticó el mecanismo de distribución de la ayuda humanitaria?
El régimen cubano criticó el mecanismo de distribución porque argumenta que la ayuda debería canalizarse a través de vías estatales y acusó a Estados Unidos de utilizar la tragedia con fines de manipulación política. Sin embargo, la distribución directa por parte de la Iglesia Católica permitió que la ayuda llegara más rápidamente a las comunidades afectadas.
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en el oriente de Cuba?
El huracán Melissa impactó severamente el oriente cubano, dejando más de 116,100 viviendas dañadas y afectando a más de 2,2 millones de personas en provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. La magnitud de los daños incluyó pérdidas en cultivos, infraestructuras de salud y educación, así como en telecomunicaciones y redes eléctricas.
¿Cuántas personas se beneficiaron de la ayuda humanitaria enviada a Cuba?
La operación conjunta entre Cáritas Cuba y CRS benefició a unas 6,000 familias, lo que equivale a aproximadamente 24,000 personas. La ayuda se centró en sectores vulnerables como madres solteras, ancianos y personas con discapacidad, quienes fueron priorizados en la distribución de los recursos.
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