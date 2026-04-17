Llegan cinco contenedores de ayuda desde EE. UU. a Santiago de Cuba

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El equipo de Cáritas Santiago de Cuba culminó ayer la extracción de cinco nuevos contenedores de ayuda humanitaria enviados desde Estados Unidos al puerto de Santiago de Cuba, destinados a familias damnificadas por el huracán Melissa.

Según el comunicado oficial, los cinco contenedores contienen 1,320 módulos de alimentos, 1,500 módulos de higiene y 720 módulos de hogar, que comenzarán a distribuirse en los próximos días entre las familias más vulnerables de las diócesis de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

La Iglesia Católica, a través de Cáritas Cuba, es el principal canal de ayuda humanitaria internacional para el oriente cubano desde que el huracán Melissa tocó tierra el 29 de octubre de 2025 como categoría tres, con vientos sostenidos de hasta 195 km/h.

El ciclón dejó más de 116,100 viviendas dañadas, 100,000 hectáreas de cultivos arrasadas, 461 instalaciones de salud y 1,552 escuelas afectadas, e impactó severamente a 2,2 millones de personas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, según estimaciones de la ONU.

Este envío se suma a una cadena de operaciones humanitarias que incluye un barco con siete contenedores llegado al mismo puerto el 10 de febrero, cuatro vuelos de carga desde el 14 de enero y 600 kits adicionales recibidos por vía aérea el 8 de abril.

En total, la operación conjunta entre Cáritas Cuba y Catholic Relief Services (CRS), valorada en unos tres millones de dólares y aprobada por ambos gobiernos, ha beneficiado a unas 6,000 familias, aproximadamente 24,000 personas.

La distribución se realiza sin intermediación del gobierno cubano, directamente a través de redes parroquiales y voluntarios de Cáritas, priorizando madres solteras, ancianos, enfermos y personas con discapacidad.

El contexto es especialmente crítico: la grave crisis de combustible que atraviesa Cuba desde enero de 2026 ha obligado a Cáritas a recurrir a carretillas y carretas con animales para llevar la ayuda a las zonas afectadas.

La ONU denunció el 7 de abril que más de 6,3 millones de dólares en suministros esenciales estaban varados en la isla por falta de transporte logístico.

Cinco meses después del huracán, solo el 17% de los damnificados había recibido ayuda oficial del régimen cubano, según reportes de principios de abril.

Cáritas Cuba reiteró su compromiso con "la Salvaguardia, la cercanía a los necesitados y la esperanza encarnada", virtudes evangélicas que guían cada una de las acciones pastorales en la Isla.