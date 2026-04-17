Llegan cinco contenedores de ayuda desde EE. UU. a Santiago de Cuba

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El equipo de Cáritas Santiago de Cuba culminó ayer la extracción de cinco nuevos contenedores de ayuda humanitaria enviados desde Estados Unidos al puerto de Santiago de Cuba, destinados a familias damnificadas por el huracán Melissa.
Según el comunicado oficial, los cinco contenedores contienen 1,320 módulos de alimentos, 1,500 módulos de higiene y 720 módulos de hogar, que comenzarán a distribuirse en los próximos días entre las familias más vulnerables de las diócesis de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.
La Iglesia Católica, a través de Cáritas Cuba, es el principal canal de ayuda humanitaria internacional para el oriente cubano desde que el huracán Melissa tocó tierra el 29 de octubre de 2025 como categoría tres, con vientos sostenidos de hasta 195 km/h.
El ciclón dejó más de 116,100 viviendas dañadas, 100,000 hectáreas de cultivos arrasadas, 461 instalaciones de salud y 1,552 escuelas afectadas, e impactó severamente a 2,2 millones de personas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, según estimaciones de la ONU.
Este envío se suma a una cadena de operaciones humanitarias que incluye un barco con siete contenedores llegado al mismo puerto el 10 de febrero, cuatro vuelos de carga desde el 14 de enero y 600 kits adicionales recibidos por vía aérea el 8 de abril.
En total, la operación conjunta entre Cáritas Cuba y Catholic Relief Services (CRS), valorada en unos tres millones de dólares y aprobada por ambos gobiernos, ha beneficiado a unas 6,000 familias, aproximadamente 24,000 personas.
La distribución se realiza sin intermediación del gobierno cubano, directamente a través de redes parroquiales y voluntarios de Cáritas, priorizando madres solteras, ancianos, enfermos y personas con discapacidad.
El contexto es especialmente crítico: la grave crisis de combustible que atraviesa Cuba desde enero de 2026 ha obligado a Cáritas a recurrir a carretillas y carretas con animales para llevar la ayuda a las zonas afectadas.
La ONU denunció el 7 de abril que más de 6,3 millones de dólares en suministros esenciales estaban varados en la isla por falta de transporte logístico.
Cinco meses después del huracán, solo el 17% de los damnificados había recibido ayuda oficial del régimen cubano, según reportes de principios de abril.
Cáritas Cuba reiteró su compromiso con "la Salvaguardia, la cercanía a los necesitados y la esperanza encarnada", virtudes evangélicas que guían cada una de las acciones pastorales en la Isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda Humanitaria a Cuba tras el Huracán Melissa
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el origen de la ayuda humanitaria que llegó a Santiago de Cuba?
La ayuda humanitaria llegó desde Estados Unidos y fue gestionada por Catholic Relief Services (CRS) y distribuida por Cáritas Cuba. Este envío forma parte de una serie de operaciones humanitarias para asistir a las familias afectadas por el huracán Melissa en la región oriental de Cuba.
¿Qué tipo de ayuda se está distribuyendo a las familias afectadas por el huracán Melissa?
La ayuda incluye módulos de alimentos, higiene y hogar, con 1,320 módulos de alimentos, 1,500 de higiene y 720 de hogar que se distribuirán entre las familias más vulnerables de las diócesis de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Esta asistencia busca aliviar las necesidades básicas de las personas afectadas por el ciclón.
¿Cómo se distribuye la ayuda humanitaria en Cuba?
La distribución se realiza directamente a través de Cáritas Cuba y redes parroquiales, sin intermediación del gobierno cubano. Se prioriza a madres solteras, ancianos, enfermos y personas con discapacidad, asegurando que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la ayuda internacional?
El régimen cubano ha criticado el mecanismo de distribución de la ayuda a través de la Iglesia Católica, acusando a Estados Unidos de "manipulación política". Sin embargo, la ayuda se ha distribuido sin pasar por canales estatales, lo cual representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de Cuba.
¿Cuál es la magnitud del impacto del huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa, que tocó tierra el 29 de octubre de 2025, dejó más de 116,100 viviendas dañadas y afectó a 2,2 millones de personas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. La crisis se ha agravado debido a la limitada respuesta oficial y la falta de recursos para enfrentar la emergencia.
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