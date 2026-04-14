Cuba niega estar aislada y presume respaldo de China, Rusia y la ONU

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La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, afirmó este martes que la isla no está aislada internacionalmente y presumió del respaldo de China, Rusia y la comunidad internacional, en una entrevista exclusiva concedida a la agencia turca Anadolu desde Estambul.

Sus declaraciones llegan un día después de que el presidente Donald Trump dijera en la Casa Blanca que Estados Unidos podría hacer una parada en Cuba tras concluir su guerra contra Irán, describiendo a la isla como "una nación en decadencia".

"Cuba no está aislada en absoluto, como Estados Unidos pretende mostrar al mundo", afirmó Camejo. "Por el contrario, contamos con el apoyo de la comunidad internacional, que se ha manifestado no solo en la Asamblea General, sino también por parte del Movimiento de Países No Alineados, la CELAC, el G77 y China".

Como prueba de ese respaldo, la viceministra citó la resolución aprobada en octubre de 2025 por la Asamblea General de la ONU —por trigésimo tercer año consecutivo— pidiendo el fin del embargo estadounidense a Cuba, con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

Lo que Camejo omitió es que ese resultado fue el peor para el régimen cubano desde 1992, con una caída de 22 votos respecto al año anterior, cuando obtuvo 187 apoyos.

Sobre las relaciones con Moscú y Pekín, la funcionaria rechazó las acusaciones de Washington de que La Habana apoya a "países hostiles" y defendió el derecho soberano de Cuba a comerciar con cualquier nación.

"Como país soberano, Cuba está dispuesta y tiene la capacidad de desarrollar relaciones económicas y comerciales con cualquier nación, incluyendo China, Rusia, Turquía, México y cualquier otro país del mundo", declaró.

En paralelo, trazó una línea roja sobre el sistema político: "Puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no es negociable. No forma parte de la mesa de negociación, si es que podemos tener una mesa de negociación. Y, por supuesto, ni el presidente ni el cargo de ningún funcionario son negociables".

Al mismo tiempo, abrió la puerta al diálogo con Washington en áreas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, señalando que "hay una gran cantidad de temas de interés mutuo" que "podemos abordar de forma cooperativa".

Las declaraciones de Camejo se producen en medio de la crisis energética más severa que ha vivido Cuba en décadas, agravada por la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que impuso un bloqueo de combustible a la isla y amenazó con sanciones a los países que le suministraran petróleo.

Desde entonces, Cuba no ha recibido prácticamente ningún envío de combustible, salvo uno procedente de Rusia. La viceministra reconoció que el bloqueo le cuesta a la economía cubana alrededor de 7,000 millones de dólares anuales y tiene un "impacto devastador" en la vida cotidiana.

"El país se está deteriorando debido a la infraestructura energética, lo que provoca apagones y cortes de luz prolongados que nuestra gente sufre cada minuto", admitió.

Según sus propias cifras, hay cerca de 100,000 pacientes en lista de espera para una operación quirúrgica, incluidos casi 2,000 niños; hasta 40,000 embarazadas esperan una ecografía; y más de 30,000 niños no reciben vacunas a tiempo por falta de transporte refrigerado.

A pesar de reconocer el deterioro, Camejo insistió en que el sistema "no se está derrumbando" y advirtió que "cualquier agresor externo se topará con una resistencia inexpugnable por parte de nuestro pueblo".

El régimen cubano ha intensificado su acercamiento a Rusia en las últimas semanas: firmó un programa bilateral de comercio e inversiones hasta 2030 y acordó que empresas rusas gestionen instalaciones industriales en la isla, mientras el propio Díaz-Canel declaró en entrevista con NBC que Cuba está abierta a recibir inversión petrolera estadounidense en exploración y perforación.