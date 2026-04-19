Los cambios en sistemas comunistas nacen de crisis internas y presión social, no de pactos con Washington, recuerda economista cubano

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El economista cubano Pedro Monreal recordó este sábado que los grandes cambios políticos y económicos registrados en países gobernados por partidos comunistas no han sido resultado de negociaciones directas con Estados Unidos u otras potencias, sino de crisis internas y presiones sociales acumuladas.

En un comentario publicado en su página de Facebook El Estado como tal, Monreal señaló que las transformaciones ocurridas en la Unión Soviética y Europa del Este, que condujeron al fin de los regímenes comunistas y a la transición hacia economías de mercado, así como las reformas emprendidas en China y Vietnam sin colapso del sistema de partido único, surgieron de dinámicas internas propias de esas sociedades.

Captura de Facebook/Pedro Monreal

Según el economista, esos procesos históricos estuvieron impulsados por una combinación de crisis económicas, decisiones tomadas por las élites gobernantes y presiones provenientes de la población y de sectores opositores.

Aunque las interacciones con Occidente influyeron de forma indirecta, subrayó que no fueron la causa principal de los cambios.

Monreal aclaró que su observación constituye un dato histórico y no un pronóstico político, en alusión al contexto actual marcado por recientes intercambios entre funcionarios de Estados Unidos y representantes del régimen cubano.

Esos contactos fueron revelados por el medio estadounidense Axios, que informó sobre reuniones celebradas el 11 de abril en La Habana entre una delegación del departamento de Estado y miembros del aparato de poder cubano.

Durante los encuentros, Washington trasladó a sus interlocutores que la economía de la isla se encuentra “en caída libre” y que las élites gobernantes disponen de una ventana limitada para implementar reformas antes de que el deterioro se vuelva irreversible.

Uno de los participantes identificados por la parte estadounidense fue Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y jefe de la dirección general de Seguridad Personal, encargada de proteger a la cúpula gobernante.

El oficial, conocido como “El Cangrejo”, es considerado por Washington un interlocutor cercano al entorno del exmandatario, quien a sus 94 años continúa siendo percibido como una figura central dentro de la estructura de poder del régimen.

Las conversaciones también incluyeron demandas de Estados Unidos relacionadas con compensaciones por bienes confiscados tras 1959, la liberación de presos políticos, la ampliación de libertades políticas y la eventual celebración de elecciones libres.

El contexto económico añade presión a estos contactos diplomáticos. Proyecciones del Economist Intelligence Unit estiman que la economía cubana podría contraerse un 7,2 % en 2026, acumulando una caída cercana al 23 % desde 2019, en medio de una crisis marcada por inflación, escasez de alimentos, deterioro de los servicios básicos y apagones prolongados en varias regiones del país.