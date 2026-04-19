Sigue sin control incendio forestal en Pinar del Río: 1,700 hectáreas de bosque afectadas

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Un incendio forestal de muy grandes proporciones iniciado el 10 de abril en la zona de La Lanza, municipio de Minas de Matahambre, Pinar del Río, ha arrasado 1,700 hectáreas de bosques y continúa sin control, según informó este sábado la Agencia Cubana de Noticias.

El fuego lleva nueve días activo y avanza por el macizo montañoso sin representar, hasta ahora, peligro para los asentamientos poblacionales cercanos.

Yuri Hernández Reinoso, oficial de guardia del puesto de mando del Cuerpo de Guardabosques (CGB) en Pinar del Río, explicó que las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables para las labores de extinción. Días antes, la contracandela aplicada el miércoles 15 de abril tampoco dio resultado.

"No fue factible terminar la trocha que estaban trazando debido a roturas del buldócer; en tanto las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables para el control del incendio", señaló el oficial.

Este siniestro se suma a una situación de emergencia más amplia en la provincia.

Solo días atrás se reportaba que más de 200 efectivos de guardabosques de Minas de Matahambre, Mantua y Viñales, junto a trabajadores de la empresa minera, auxiliados por dos buldóceres, intentaban frenar el avance de ese incendio, clasificado como el primero de "muy grandes proporciones" en la provincia durante el período de enero a mayo de 2026.

Otros incendios menores

A la par, guardabosques y trabajadores del sistema de la agricultura enfrentaban un incendio de grandes proporciones en la zona conocida como La Güira, en los límites entre los municipios de Pinar del Río y San Juan y Martínez, que ha afectado 93 hectáreas de pino y bosque semicaducifolio sobre suelo ácido (bosque blanco).

Para aplacar este fuego se ejecuta un plan similar al de Minas de Matahambre, afirmó Guerra Corrales. Los focos activos en ambos casos no representan un peligro para los asentamientos poblacionales cercanos, pero los vientos con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, la fuerte sequía y la presencia de material combustible dificultan su control.

Los otros cuatro incendios reportados el jueves en la provincia eran de medianas proporciones; tres de ellos permanecían activos: el de La Solita ha quemado 15 hectáreas y el de La Vigía, 10, ambos en San Juan y Martínez; mientras que otro localizado en el kilómetro 17 de la carretera a Luis Lazo, en el norte del municipio de Pinar del Río, ha causado daños a 10 hectáreas de pinares..

El historial de grandes incendios en la región es preocupante. En 2025, el incendio de Arenales devastó más de 3,240 hectáreas de bosques en la misma provincia. Las autoridades habían advertido a finales del año pasado que la temporada sería especialmente peligrosa, con entre 85 y 112 siniestros previstos para la provincia.