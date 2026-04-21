“Quieren fabricarme un delito”: Activista cubana denuncia acoso y montaje de la Seguridad del Estado

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La activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida en redes sociales como Lara Crofs, volvió a alzar la voz desde La Habana con una denuncia directa y sin matices, asegurando que la Seguridad del Estado intenta construirle un caso penal para justificar el hostigamiento sistemático en su contra.

En un extenso mensaje publicado en Facebook, Lafita afirmó que agentes del régimen han distribuido en su comunidad un documento con datos sobre su vida personal, en el que —según denuncia— incluso aparece mal escrito su nombre y es etiquetada como “C/R”, abreviatura de “contrarrevolucionaria”.

“Buscan hurgar en mi vida hasta quince años atrás para fabricarme un ‘delito común’ que justifique su acoso”, escribió la activista, quien también señaló directamente a un presunto agente identificado como “Luis Ariel”, alias “Luisito”, como parte de las acciones en su contra.

La denuncia no se limita a una simple vigilancia. Lafita asegura que se ha pedido a vecinos que la fotografíen, que no acepten ayuda de su parte y que colaboren con información sobre su entorno personal, incluyendo detalles sensibles como posibles enfermedades o dinámicas dentro de su vivienda. “Eso no es inteligencia, es el patético estertor de un sistema que ya no convence a nadie”, afirmó.

Su testimonio llega apenas días después de haber sido detenida el pasado 18 de abril en La Habana, en un contexto de creciente presión contra activistas y opositores. Antes de su arresto, la propia Lafita había denunciado la presencia de agentes vigilando su casa, un patrón que —según organizaciones independientes— se repite con frecuencia en Cuba: seguimiento previo, detención arbitraria y ausencia de cargos formales.

En su reciente publicación, Lafita no solo denunció el montaje en su contra, sino que reafirmó su postura política sin ambigüedades. “Sí, soy contrarrevolucionaria”, escribió, argumentando que su rechazo responde a décadas de “miseria, represión y falta de libertades”.

También acusa a la Seguridad del Estado de cualquier daño que pueda sufrir. “Son los únicos responsables de mi integridad física si algo me llegara a suceder”, afirmó.

El caso de Lara Crofs vuelve a poner rostro a una realidad que muchos cubanos conocen de cerca: la presión constante sobre quienes deciden expresar públicamente su desacuerdo, incluso cuando ese desacuerdo se traduce en acciones tan básicas como ayudar a otros o negarse a guardar silencio.