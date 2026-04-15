Crece la incertidumbre para los vuelos a Cuba este verano en medio de una crisis cada vez más profunda

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Air Transat suspendió este martes la venta de vuelos a Cuba entre mediados de junio y finales de octubre de 2026, mientras revisa su programa de verano ante la escasez de combustible en la isla y la creciente incertidumbre geopolítica.

La aerolínea con sede en Montreal tenía previsto reanudar operaciones el 20 de junio, fecha que había comunicado a sus asesores de viajes el mes pasado, pero esa fecha queda ahora en el aire, de acuerdo con información de PAX News.

Todas las reservas de Air Transat con salidas programadas desde Canadá a Cuba han sido reembolsadas automáticamente ante la falta de alternativas a corto plazo.

"Estamos siguiendo de cerca la situación y comunicaremos las novedades una vez que se haya tomado una decisión. Si fuera necesario, nos pondremos en contacto directamente con los clientes que tengan una reserva para informarles de las opciones disponibles", escribió la aerolínea en un correo electrónico.

El mismo día, según el sitio Travel Pulse, Sunwing Vacations Group amplió su suspensión de operaciones a Cuba hasta el 9 de octubre de 2026, cancelando todos los vuelos a Varadero y Cayo Coco desde el 20 de junio.

Ningún vuelo de Sunwing Vacations Group operará a Cuba durante ese período, que abarca toda la temporada alta de verano.

La compañía prevé reanudar vuelos a Varadero y Cayo Coco el 10 de octubre, y los de otros destinos cubanos —Holguín, Santa Clara, Cayo Largo y Cienfuegos— el 25 de octubre.

Los clientes afectados recibirán un reembolso completo de forma automática, con un plazo de procesamiento de hasta 21 días hábiles.

Air Canada ya había pospuesto la reanudación de sus vuelos a Cuba hasta el 1 de noviembre de 2026, alegando cortes de energía y cierre de hoteles en la isla.

Sin embargo, la Agencia Canadiense de Transporte autorizó el 8 de abril a Flair Airlines a operar vuelos a Cuba, aunque la aerolínea aún no ha publicado fechas ni horarios oficiales.

La raíz de la crisis es energética y geopolítica. La interrupción del suministro de petróleo venezolano, agravada por las sanciones de la administración de Donald Trump —que incluyeron la incautación en febrero del petrolero Skipper con 1,1 millones de barriles destinados a Cuba—, dejó los aeropuertos de la isla sin combustible Jet A-1 desde el 10 de febrero.

El impacto en el turismo ha sido significativo. En enero y febrero de 2026 Cuba recibió 112,000 visitantes menos que en el mismo período de 2025. La ocupación hotelera cayó al 18,9% y se cancelaron más de 1,700 vuelos.

El Gobierno de Canadá mantiene una advertencia activa contra todos los viajes no esenciales a Cuba, señalando escasez de combustible, electricidad, alimentos, agua y medicamentos.

Canadá representa aproximadamente el 40% de las llegadas turísticas a Cuba, lo que convierte la suspensión masiva de sus aerolíneas en un golpe especialmente duro para la economía del régimen.

A pesar del panorama, la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026 se celebrará del 6 al 10 de mayo en La Habana en formato híbrido, con participación de delegaciones de más de cincuenta países, mientras la Oficina de Turismo de Cuba insiste en que "la isla se prepara para reanudar sus operaciones a gran escala".