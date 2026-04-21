La creadora de contenido cubana Flor de Cuba publicó un video en Instagram mostrando el recorrido por su primera casa en Estados Unidos, una propiedad valorada en más de un millón de dólares en Miami que cerró el lunes 20 de abril.
El video, de menos de dos minutos, arranca con Flor acompañada de su agente inmobiliaria frente a la puerta de entrada, confeti en mano, lista para cruzar el umbral por primera vez como dueña oficial.
Entre risas y emoción visible, Flor intenta abrir la puerta mientras el confeti no termina de salir, y finalmente entra al hogar entre aplausos y gritos de celebración. A lo largo del video, se pueden ver diferentes estancias de la casa. Una increíble propiedad espaciosa y moderna con piscina incluida.
En sus historias de Instagram, la influencer no pudo contener las lágrimas al recordar de dónde viene: "¿Quién le iba a decir a esa niñita de Centro Habana, del edificio apuntalado, que le caía el meado, que iba a estar en Miami cerrando la primera compra de su casa?".
Al cerrar la compra, escribió en Instagram: "Nuestra primera casa en Estados Unidos. No puedo creer que esto es cierto, alguien que me despierte. Hoy 20 de abril del 2026 logramos algo que jamás imaginamos".
Flor Danay Hernández llegó a Estados Unidos en junio de 2024 con apenas 200 dólares, sin papeles y sin historial crediticio.
Sus primeros meses fueron duros: viajó en autobús, durmió en colchones en el suelo y vivió en casa de su tía mientras buscaba cómo salir adelante.
Apostó por TikTok Shop como vendedora afiliada y, en menos de dos años, se convirtió en una de las creadoras más exitosas de la plataforma a nivel mundial, posicionándose en el top 1% de vendedoras con mayores ingresos globales.
En seis meses facturó aproximadamente 10 millones de dólares en valor bruto de mercancía, con ganancias personales estimadas en unos 150,000 dólares por cada millón facturado.
Solo tres días antes del cierre de la casa, el pasado viernes, recibió el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit, donde declaró: "¡Gané! Todavía no me lo creo".
La propiedad de Miami no es solo una vivienda: Flor planea convertirla en su estudio de producción, set de grabación permanente y espacio para cursos y eventos con marcas. Todo esto, además, llega junto a un bebé en camino cuyo embarazo anunció el 14 de abril.
Esta no es la primera gran adquisición de la creadora: anteriormente había comprado un townhouse de tres dormitorios con piscina en Punta Cana y también compró una casa para su madre en Cuba.
"La compra de esta propiedad para mí no es por valor inmobiliario, sino porque esta casa se convertirá en el escenario de mi historia".
¡Enhorabuena!
Preguntas frecuentes sobre Flor de Cuba y su éxito en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Flor de Cuba comprar una casa de un millón de dólares en Miami?
Flor de Cuba compró su casa en Miami gracias a su éxito como creadora de contenido en TikTok Shop. En menos de un año, logró posicionarse en el top 1% de vendedoras con mayores ingresos en la plataforma, generando aproximadamente 10 millones de dólares en valor bruto de mercancía, lo que le permitió obtener importantes ganancias personales.
¿Cuál fue el camino de Flor de Cuba hasta convertirse en una influencer exitosa en Estados Unidos?
Flor de Cuba llegó a Estados Unidos en 2024 con solo 200 dólares y sin papeles. Inicialmente enfrentó muchas dificultades, pero su incursión en TikTok Shop la catapultó al éxito. Su tenacidad, junto con su habilidad para vender en redes sociales, le permitió alcanzar la estabilidad económica y reconocimiento en poco tiempo.
¿Qué otros logros ha alcanzado Flor de Cuba además de comprar su casa en Miami?
Además de la casa en Miami, Flor de Cuba ha comprado una propiedad en Punta Cana y una casa para su madre en Cuba. También fue reconocida con el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit, lo que subraya su éxito en el ámbito del comercio electrónico.
¿Qué planes tiene Flor de Cuba para su nueva casa en Miami?
Flor de Cuba planea convertir su casa en Miami en un centro creativo. Este espacio será utilizado como estudio de producción, set de grabación permanente y lugar para impartir cursos y organizar eventos, destacando su enfoque estratégico y empresarial en su compra.
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