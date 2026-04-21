María Elvira Salazar responde a congresista demócrata: "El pueblo cubano está sufriendo por culpa de una dictadura"

La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar respondió con firmeza al representante demócrata Jonathan L. Jackson tras su llamado a levantar las sanciones a Cuba, afirmando que el pueblo cubano está sufriendo por culpa de una dictadura brutal, no porque necesiten más concesiones al régimen.

El intercambio se produjo en el marco de la audiencia titulada "América Latina tras la caída de Maduro", celebrada el pasado 16 de abril en Washington, donde Jackson había invitado a Salazar a trabajar juntos para "poner fin al castigo colectivo de EE.UU." hacia Cuba y buscar una "resolución diplomática hacia la normalización".

Salazar, presidenta del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, rechazó esa narrativa de manera directa y desafió al congresista a un debate abierto ante el pleno de la Cámara.

"Tengamos un debate abierto en el pleno de la Cámara sobre Cuba. Llevaré hechos, no fantasías. Doy la bienvenida a su perspectiva en cualquier momento", declaró la legisladora por el Distrito 27 de Florida.

Jackson, representante demócrata por Illinois, había visitado Cuba del uno al seis de abril junto a la también congresista Pramila Jayapal, en lo que constituyó la primera reunión presencial documentada de legisladores estadounidenses con el presidente Miguel Díaz-Canel desde 2018.

Tras ese viaje, Jackson calificó las sanciones energéticas impuestas por la administración Trump como "un acto de guerra" y exigió negociaciones bilaterales inmediatas.

En la audiencia del 16 de abril, Jackson defendió que el pueblo cubano está en soporte vital, no el gobierno, citando apagones en hospitales y bebés prematuros sin electricidad en incubadoras, y pidió a Salazar que dejara de debatir sobre Castro para enfocarse en soluciones conjuntas.

"No estoy en el negocio de la resurrección, por lo que en lugar de debatir sobre Castro, invito a la congresista Salazar a trabajar juntos para poner fin al castigo colectivo de EE.UU., asociarnos con el pueblo cubano y los grupos de la sociedad civil, y buscar una resolución diplomática hacia la normalización que beneficie tanto a los estadounidenses como a los cubanos", dijo Jackson.

Salazar respondió agradeciendo el tono del intercambio, pero marcando una línea clara: "Debemos comenzar con la verdad".

La postura de la congresista cubanoamericana es que las sanciones de la administración Trump son la herramienta adecuada para acelerar el colapso del régimen, en contraposición directa a la narrativa demócrata de que esas medidas constituyen un castigo al pueblo cubano.

En la misma audiencia, Salazar había afirmado que el régimen comunista en Cuba está en soporte vital y que Trump solo necesita "desconectarlo", mientras que el congresista republicano Carlos A. Giménez, único legislador nacido en Cuba, acusó a Jackson y Jayapal de hipocresía por respaldar a un "régimen represivo y brutal".

El debate entre ambos legisladores refleja la creciente tensión en el Congreso estadounidense sobre la política hacia Cuba, agudizada desde que Trump firmó en enero de 2026 la Orden Ejecutiva 14380, que impone aranceles a países que vendan petróleo a la isla y declara a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria" por su alineación con Rusia y China.