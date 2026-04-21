La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar respondió con firmeza al representante demócrata Jonathan L. Jackson tras su llamado a levantar las sanciones a Cuba, afirmando que el pueblo cubano está sufriendo por culpa de una dictadura brutal, no porque necesiten más concesiones al régimen.
El intercambio se produjo en el marco de la audiencia titulada "América Latina tras la caída de Maduro", celebrada el pasado 16 de abril en Washington, donde Jackson había invitado a Salazar a trabajar juntos para "poner fin al castigo colectivo de EE.UU." hacia Cuba y buscar una "resolución diplomática hacia la normalización".
Salazar, presidenta del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, rechazó esa narrativa de manera directa y desafió al congresista a un debate abierto ante el pleno de la Cámara.
"Tengamos un debate abierto en el pleno de la Cámara sobre Cuba. Llevaré hechos, no fantasías. Doy la bienvenida a su perspectiva en cualquier momento", declaró la legisladora por el Distrito 27 de Florida.
Jackson, representante demócrata por Illinois, había visitado Cuba del uno al seis de abril junto a la también congresista Pramila Jayapal, en lo que constituyó la primera reunión presencial documentada de legisladores estadounidenses con el presidente Miguel Díaz-Canel desde 2018.
Tras ese viaje, Jackson calificó las sanciones energéticas impuestas por la administración Trump como "un acto de guerra" y exigió negociaciones bilaterales inmediatas.
En la audiencia del 16 de abril, Jackson defendió que el pueblo cubano está en soporte vital, no el gobierno, citando apagones en hospitales y bebés prematuros sin electricidad en incubadoras, y pidió a Salazar que dejara de debatir sobre Castro para enfocarse en soluciones conjuntas.
"No estoy en el negocio de la resurrección, por lo que en lugar de debatir sobre Castro, invito a la congresista Salazar a trabajar juntos para poner fin al castigo colectivo de EE.UU., asociarnos con el pueblo cubano y los grupos de la sociedad civil, y buscar una resolución diplomática hacia la normalización que beneficie tanto a los estadounidenses como a los cubanos", dijo Jackson.
Salazar respondió agradeciendo el tono del intercambio, pero marcando una línea clara: "Debemos comenzar con la verdad".
La postura de la congresista cubanoamericana es que las sanciones de la administración Trump son la herramienta adecuada para acelerar el colapso del régimen, en contraposición directa a la narrativa demócrata de que esas medidas constituyen un castigo al pueblo cubano.
En la misma audiencia, Salazar había afirmado que el régimen comunista en Cuba está en soporte vital y que Trump solo necesita "desconectarlo", mientras que el congresista republicano Carlos A. Giménez, único legislador nacido en Cuba, acusó a Jackson y Jayapal de hipocresía por respaldar a un "régimen represivo y brutal".
El debate entre ambos legisladores refleja la creciente tensión en el Congreso estadounidense sobre la política hacia Cuba, agudizada desde que Trump firmó en enero de 2026 la Orden Ejecutiva 14380, que impone aranceles a países que vendan petróleo a la isla y declara a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria" por su alineación con Rusia y China.
Preguntas Frecuentes sobre las Tensiones Políticas entre EE.UU. y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué María Elvira Salazar rechaza levantar las sanciones a Cuba?
María Elvira Salazar argumenta que el pueblo cubano está sufriendo por culpa de la dictadura, no por las sanciones de EE.UU. Ella sostiene que las políticas comunistas fallidas y corruptas del régimen cubano son las verdaderas responsables del sufrimiento en la isla. Además, considera que las sanciones son una herramienta adecuada para acelerar el colapso del régimen y no un castigo al pueblo cubano.
¿Cuál es la postura de Jonathan L. Jackson respecto a las sanciones a Cuba?
Jonathan L. Jackson considera que las sanciones energéticas son un "acto de guerra" y un "cruel castigo colectivo" contra el pueblo cubano. Durante su visita a Cuba, Jackson abogó por negociar el fin de estas sanciones y buscar una resolución diplomática que beneficie tanto a los estadounidenses como a los cubanos, citando la crisis humanitaria que se vive en la isla.
¿Qué propone María Elvira Salazar para el futuro de Cuba?
María Elvira Salazar propone un cambio de régimen en Cuba, basado en libertad, democracia y fortaleza estadounidense. Ella argumenta que el régimen comunista está en soporte vital y que Estados Unidos debe apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de una Cuba libre, sin negociar con la familia Castro ni preservar la dictadura actual.
¿Qué impacto tiene la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump en Cuba?
La Orden Ejecutiva 14380 impone aranceles a países que vendan petróleo a Cuba y declara a la isla una "amenaza inusual y extraordinaria". Esta medida ha reducido drásticamente las importaciones de petróleo a Cuba, generando apagones y afectando gravemente la infraestructura del país, lo cual ha sido calificado por algunos como un "bombardeo económico".
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