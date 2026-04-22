Abuelo cubano agradece ayuda: "Me van a envidiar"

Un abuelo cubano se convirtió en el centro de un emotivo video publicado en Facebook por la creadora de contenido Indriany Vlogs Family, donde recibe una bolsa con productos básicos y reacciona con alegría y picardía: "Me van a envidiar".

El clip, titulado "Volvimos a ayudar a este abuelito cubano… mira su reacción", confirma que no es la primera visita de Indriany al anciano, lo que evidencia una relación de ayuda continuada.

Entre los productos entregados figuran galletas saladas, detergente, jugo de melocotón, leche condensada, mayonesa, yogur de fresa y bolsas de basura, artículos que en Cuba se han convertido en objetos de deseo ante la escasez extrema.

El abuelo también recibió un cubo nuevo para reemplazar el suyo, al que él mismo describió como "el churroso que ya no da más", y un pomo enviado por una persona llamada Damaris para que, luego de comerse su contenido, guardara cosas.

Al despedirse, el abuelo selló el momento con un beso y unas palabras cargadas de gratitud: "Que Dios los bendiga a los dos y a su familia. Igual, muchísimas bendiciones. Y a su linda hermana".

Antes, había resumido su estado de ánimo con una sola frase: "Feliz como una lombriz".

La frase "me van a envidiar" ante productos tan cotidianos ilustra con crudeza la magnitud de la crisis que enfrentan los adultos mayores en Cuba, donde el 79% de las personas mayores de 70 años no puede realizar las tres comidas principales del día, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Las pensiones mínimas, fijadas en 4,000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, equivalen a menos de 10 dólares al cambio informal, y el 99% de los jubilados afirma que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

De los más de 1,7 millones de jubilados registrados en Cuba, solo 67,000 reciben atención del Sistema de Atención a la Familia, con un presupuesto de apenas 14,600 dólares para todo el país en 2026.

En marzo de 2026, directivos de Trabajo y Seguridad Social admitieron públicamente que no hay fondos suficientes para atender a personas vulnerables, mientras que en febrero el régimen autorizó a empresas privadas y cooperativas a abrir residencias para ancianos, reconociendo de facto el colapso del sistema estatal.

Indriany también documentó el pasado sábado la visita a Adriano, un anciano de 91 años que ese día había desayunado solo café y pan sin leche, y que al ser preguntado qué podía ofrecer a cambio de la ayuda respondió: "Estoy muy corto de dinero".