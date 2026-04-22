Detienen a pareja que robaba paquetes en lujoso condominio de Miami

Capturan a pareja que sustraía envíos en edificio de lujo en Miami

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Una pareja fue arrestada por robar paquetes en el condominio Quantum on the Bay, un lujoso complejo de dos torres ubicado en el área de Edgewater, Miami, luego de que cámaras de vigilancia los captaran llevándose bolsas y cajas de entregas de Amazon.

Los robos ocurrieron entre el 16 y el 25 de febrero en el edificio situado en 1900 N. Bayshore Drive, donde varios residentes habían reportado la desaparición de paquetes sin explicación aparente, reportó Telemundo.

Las cámaras del condominio registraron alrededor de las 5:35 de la mañana del 16 de febrero la llegada de una camioneta Ford blanca por el área de carga del edificio.

De ella bajaron un hombre y una mujer que accedieron a la parte trasera del lugar.

El hombre, identificado como José Luis Pérez, de 50 años y residente de Hialeah, fue visto en las imágenes abriendo una puerta de acceso y llevándose una bolsa de entregas de Amazon con varios paquetes en su interior.

La mujer, identificada como Vanessa Caridad Rodríguez, de 35 años, recogía cajas que ya habían sido entregadas en el área de paquetes del edificio.

Ambos huyeron en la camioneta, pero ese mismo día la policía de West Miami detuvo a Rodríguez por conducir sin licencia válida y sin seguro vehicular. Los agentes notaron que el vehículo coincidía con el captado en los videos de vigilancia del condominio, y Pérez viajaba como pasajero en ese momento.

Días después, Pérez fue arrestado formalmente el pasado domingo, según Local 10.

Durante su interrogatorio, tras serle leídos sus derechos, admitió haber entrado al edificio sin permiso junto a su novia y haber robado los paquetes.

Al ser procesado en el centro correccional Turner Guilford Knight, se le encontró una bolsita con presunta cocaína en el bolsillo.

Enfrenta cargos por allanamiento de estructura desocupada, hurto menor e introducción o posesión de sustancia controlada.

Pérez compareció en corte este martes y permanecía detenido con fianza por determinar. Rodríguez no aparecía en los registros de reclusos del condado Miami-Dade al momento del reporte.

La clave del acceso al edificio fue el conocimiento interno: según la policía, Rodríguez había trabajado anteriormente en una oficina del sexto piso del condominio, lo que le permitía a la pareja navegar por el lugar y conocer la ubicación del área de entregas.

Además, una puerta de acceso trasera no estaba funcionando correctamente el día de los robos.

Residentes del edificio señalaron que los domingos los paquetes quedan desatendidos por más tiempo. "Ellos trabajan todo el día, pero en domingo no trabajan y en domingo los paquetes están fuera y por eso no está bien."