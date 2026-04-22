La contundente respuesta de Luis Alberto García a una seguidora que le pidió apoyo para los más vulnerables

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El actor cubano Luis Alberto García respondió en Facebook a una seguidora que le sugería organizar colectas de medicamentos y comida en La Habana, revelando que ya lleva tiempo realizando labores solidarias en silencio y sin buscar reconocimiento.

Todo comenzó cuando García publicó un mensaje pidiendo ayuda para conseguir Lorazepam —un ansiolítico de difícil acceso en Cuba— para una persona que lo necesita con urgencia, escribiendo el nombre del fármaco con guiones para eludir posibles filtros algorítmicos: "Un ser humano formidable, acá en Cuba, necesita imperiosamente LO_RA_ZE_PAM para empinarse y subir la cuesta. Hay mucha gente buena en este mundo. Confío."

La publicación generó de inmediato una ola de respuestas solidarias, con numerosas personas ofreciéndose a ceder el medicamento.

En ese contexto, una seguidora aprovechó para sugerirle al actor que convocara a otros artistas a recolectar medicamentos y alimentos en la capital: "Solo con su presencia usted puede aliviar almas y reconfortar viejitos y madres. Ayúdelos, yo sé que puede aunar personas."

Facebook / Luis Alberto García

García respondió de forma directa y emotiva, dejando claro que su compromiso con los más vulnerables no es nuevo ni necesita vitrina: "Créame que he estado y seguiré haciéndolo, guiado por seres humanos muy superiores a mí, que desde todos los confines se ocupan y preocupan de dar aliento material y espiritual a desvalidos y enfermos. Soy uno más en esas huestes. No quiero protagonismo ni golpes de pecho. Soy partidario de hacer el bien desde el silencio."

Emocionada por haber recibido respuesta, la seguidora escribió: "Guardaré este momento como único y también las gracias por ayudar, por estar. Yo lo sigo viendo como un clandestino de todos los tiempos al lado del desvalido."

Otros comentarios reforzaron esa idea, destacando que “lo que se hace de corazón y por el bien del prójimo no necesita protagonismo”, e incluso citaron el pasaje bíblico de Mateo 6:3, sobre hacer el bien en secreto. Varios usuarios también elogiaron la humildad del actor, calificándolo como “un gran hombre” y resaltando su sencillez.

Entre las reacciones, también hubo sugerencias concretas para canalizar la ayuda, como la mención a iniciativas independientes que recogen y distribuyen insumos entre personas necesitadas.

En medio de la crisis prolongada que vive Cuba, marcada por la escasez de medicamentos, alimentos y servicios básicos, este tipo de iniciativas individuales —impulsadas por ciudadanos y figuras públicas— se han convertido en un sostén para muchas familias, ante la incapacidad del sistema estatal de garantizar condiciones de vida dignas.

No es esta la primera vez que García se moviliza por causas humanitarias; anteriormente también gestionó medicamentos oncológicos para un niño en la isla, en un contexto marcado por la escasez y las carencias del sistema de salud. Su activismo cívico ha estado acompañado además de posturas críticas en redes sociales, donde ha denunciado la censura, los apagones y la situación social que atraviesa el país.