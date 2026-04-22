Plantado histórico Ángel de Fana: "Cuba puede liberarse sin intervención de EE.UU."

Ángel de Fana, uno de los presos políticos plantados más emblemáticos de la historia de Cuba, afirmó en una entrevista con CiberCuba que el pueblo cubano tiene la capacidad de liberarse de la dictadura comunista sin necesidad de una intervención militar estadounidense.

"Yo tengo gran confianza, tengo gran confianza en que nosotros los cubanos podemos liberarnos de la tiranía comunista incluso sin la necesidad de que haya una intervención militar de Estados Unidos. Yo sigo confiando en mi pueblo", dijo.

Pero para conseguir este objetivo es importante, en su opinión, además de la presión que ejerce Estados Unidos, el hecho de que Cuba ya no recibe petróleo de Venezuela y gracias a esa situación extrema, el pueblo ha empezado a protestar.

"Yo creo que puede llegar el momento en que la gran mayoría del pueblo cubano salga a la calle a protestar y yo creo que hay confianza en la liberación interna", añadió.

A eso hay que sumar, dijo, la existencia de "miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba que no tienen las manos manchadas de sangre que también están esperando que ocurra el cambio y de gente de la nomenclatura que está esperando que ocurra el cambio, que ya saben que no tienen nada que esperar del comunismo, que esa tiranía es una esclavitud, no solamente para las víctimas, para los pobres sino también para ellos. Yo tengo gran confianza en que nosotros los cubanos podemos liberarnos de la tiranía comunista, incluso, sin la necesidad de que haya una intervención militar de Estados Unidos. Ojalá que no exista la intervención militar, que podamos conseguirlo nosotros los cubanos. Lo vamos a conseguir y yo voy a estar allá el día antes o el día después", concluyó.

En su entrevista con CiberCuba, Ángel de Fana compartió con la audiencia de esta plataforma su experiencia en las cárceles cubanas, donde pasó 20 años como preso político, acusado de terrorismo en 1962. También explicó que se mostró contrario a una negociación de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para liberarlo y narró su experiencia en las cárceles de Boniato, La Cabaña y el Combinado del Este.

El histórico plantado narró además episodios de su amistad con el comandante Huber Matos.