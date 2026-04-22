Air Transat extiende suspensión de vuelos a Cuba hasta octubre

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Air Transat anunció este miércoles que extiende la suspensión de sus vuelos a Cuba hasta finales de octubre de 2026, cancelando los 129 vuelos a cuatro destinos cubanos que tenía programados entre el 20 de junio —fecha en que la suspensión anterior debía expirar— y el cierre de la temporada.

La decisión forma parte de una reducción general del 6% de su capacidad operativa entre mayo y octubre, que también afecta rutas hacia Europa y el Caribe, y se produce en un contexto de encarecimiento extremo del combustible de aviación a nivel global, de acuerdo con City News.

La aerolínea canadiense, propiedad de Transat A.T. Inc., había previsto reanudar sus operaciones a la isla el 20 de junio, pero la persistencia de la crisis energética tanto en Cuba como en los mercados internacionales obligó a posponer esa fecha cuatro meses más. Esta situación se enmarca en un panorama más amplio en el que once aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de 2026.

Entre los factores que han agravado la situación en la isla destaca la ausencia de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales, un problema estructural que ha dificultado la operación de vuelos comerciales con normalidad. A esto se suma la incautación en febrero del petrolero Skipper con 1,1 millones de barriles, un golpe directo al suministro energético de la isla.

El impacto sobre el turismo ha sido notable: Cuba recibió 112,000 visitantes menos en los primeros meses de 2026, una caída que se refleja también en una ocupación hotelera que cayó al 18,9%, cifras que evidencian el deterioro acelerado del sector.

En medio de este panorama, no todas las noticias son negativas para la conectividad aérea con Cuba: Flair Airlines fue autorizada el 8 de abril por la Agencia Canadiense de Transporte para operar vuelos a la isla. Sin embargo, otras compañías siguen retirándose: Sunwing extendió su suspensión hasta el 9 de octubre, sumándose a la tendencia generalizada de alejamiento del mercado cubano.

"La reciente volatilidad en los precios del combustible de aviación refleja un entorno excepcional que afecta a todo el sector. Estamos monitoreando de cerca la situación, ya que las presiones de costos continúan sintiéndose en toda la industria", señaló la aerolínea en un comunicado.