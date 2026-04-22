Se quedan sorprendidos con todo lo que compró esta cubana para llevar a Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos mostró en TikTok todo lo que adquirió en Dollar Tree para llevar a sus familiares en Cuba, con un gasto total de 91 dólares en artículos de higiene, limpieza, cocina y útiles escolares.

La creadora, conocida como Lia (@liannatorres11), publicó el video este martes con el hashtag #reencuentro, anticipando un próximo viaje a la isla para visitar a su madre y su abuela.

"Soy cubana viviendo en Estados Unidos y voy a mostrarte todas las cositas que estuve comprando en la tienda de Dollar Tree para mi viaje que se aproxima para Cuba por un precio de $91", explicó en el video, una práctica que se ha convertido en tendencia viral: los videos de reencuentros familiares en Cuba.

No es la primera vez que cubanas residentes en el exterior documentan este tipo de compras. Anteriormente, la usuaria @thalia_hr mostró una compra de 21 dólares en la misma cadena de tiendas, también destinada a familiares en la isla.

Este tipo de iniciativas refleja la realidad económica que vive Cuba, donde El salario medio en la isla ronda los 4,200 pesos cubanos, una cifra que apenas alcanza para cubrir necesidades básicas ante la escasez generalizada de productos.

La emotividad de estos envíos también ha quedado registrada en redes sociales. Recientemente, @chinareyes1604 publicó la reacción de su familia al recibir regalos desde el exterior, un momento que conmovió a miles de usuarios en la plataforma.