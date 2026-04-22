Se quedan sorprendidos con todo lo que compró esta cubana para llevar a Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos mostró en TikTok todo lo que adquirió en Dollar Tree para llevar a sus familiares en Cuba, con un gasto total de 91 dólares en artículos de higiene, limpieza, cocina y útiles escolares.
La creadora, conocida como Lia (@liannatorres11), publicó el video este martes con el hashtag #reencuentro, anticipando un próximo viaje a la isla para visitar a su madre y su abuela.
"Soy cubana viviendo en Estados Unidos y voy a mostrarte todas las cositas que estuve comprando en la tienda de Dollar Tree para mi viaje que se aproxima para Cuba por un precio de $91", explicó en el video, una práctica que se ha convertido en tendencia viral: los videos de reencuentros familiares en Cuba.
No es la primera vez que cubanas residentes en el exterior documentan este tipo de compras. Anteriormente, la usuaria @thalia_hr mostró una compra de 21 dólares en la misma cadena de tiendas, también destinada a familiares en la isla.
Este tipo de iniciativas refleja la realidad económica que vive Cuba, donde El salario medio en la isla ronda los 4,200 pesos cubanos, una cifra que apenas alcanza para cubrir necesidades básicas ante la escasez generalizada de productos.
La emotividad de estos envíos también ha quedado registrada en redes sociales. Recientemente, @chinareyes1604 publicó la reacción de su familia al recibir regalos desde el exterior, un momento que conmovió a miles de usuarios en la plataforma.
Preguntas Frecuentes sobre Compras para Cuba desde el Exterior
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de productos compran los cubanos en el extranjero para enviar a Cuba?
Los cubanos en el extranjero suelen comprar productos de higiene, limpieza, cocina y útiles escolares para enviar a sus familiares en Cuba. Estos productos son muy valorados debido a la escasez y los altos precios en la isla.
¿Por qué las compras en tiendas de bajo costo como Dollar Tree son populares entre los cubanos en el extranjero?
Las tiendas de bajo costo como Dollar Tree ofrecen productos a precios accesibles, lo que permite a los cubanos en el extranjero maximizar el valor de sus compras al adquirir una mayor cantidad de artículos con un presupuesto limitado. Esto es crucial para ayudar a sus familias en Cuba, donde el costo de vida es alto y los ingresos son bajos.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba que motiva estos envíos desde el exterior?
Cuba enfrenta una crisis económica severa, caracterizada por apagones prolongados, inflación descontrolada y una escasez generalizada de productos básicos. El salario medio es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, lo que hace que las remesas y los envíos de productos desde el exterior sean una fuente esencial de apoyo.
¿Cómo impacta la inflación en Cuba en la vida diaria de sus ciudadanos?
La inflación en Cuba ha disparado el costo de los productos básicos, haciendo que sobrevivir en la isla requiera más de 50,000 pesos mensuales, una cifra que excede por mucho los salarios promedio. Esto agrava la escasez y limita el acceso a alimentos y otros bienes esenciales.
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