"No salves a tus verdugos": Manolín "el Médico de la Salsa" arremete contra campaña "Mi Firma por la Patria"

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El cantante cubano Manolín "el Médico de la Salsa" publicó este miércoles un contundente mensaje en Facebook en el que arremete contra la campaña "Mi firma por la Patria" lanzada por el régimen cubano, y llama a sus compatriotas a "abrir los ojos" y no colaborar con quienes los oprimen.

La campaña fue lanzada el pasado domingo por el Partido Comunista de Cuba (PCC), presentada como un movimiento "espontáneo" de la sociedad civil, pero organizada desde el Departamento Ideológico del Comité Central para recolectar firmas en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre".

"Abran los ojos compatriotas, no salves a tus verdugos", escribió el artista, quien acusa al régimen de preparar "un suicidio masivo del pueblo para ellos permanecer en el poder".

Manolín señala directamente a Raúl Castro como el principal responsable y describe la doctrina de la "guerra de todo el pueblo" como un plan macabro en el que los ciudadanos serían utilizados como carne de cañón frente a una eventual confrontación con Estados Unidos.

"Los cubanos somos sus rehenes, sus esclavos y sus escudos humanos", afirmó el cantante, quien sostiene que el régimen sabe que no puede ganarle una guerra a Washington y por eso apuesta a que el mundo detenga el conflicto ante la magnitud de las bajas civiles, mientras la cúpula se mantiene en el poder.

En su publicación, Manolín recuerda las palabras de una amiga en La Habana: "Estos hijos de pu** juraron que se lo llevaban todo con ellos a la tumba, incluido nosotros, y lo están cumpliendo".

El artista enumera todo lo que el régimen se niega a conceder: liberación de presos políticos, elecciones libres, libertad de expresión, libertad de prensa y derechos iguales para todos los cubanos.

No es la primera vez que Manolín critica la retórica belicista del régimen. Antes escribió: "Siempre ha sido así, no llaman al pueblo para nada bueno. Para Angola guerra, para Etiopía guerra, para Venezuela guerra, para Granada guerra, para Ucrania guerra y ahora en Cuba guerra también".

Manolín no es el único que rechaza la iniciativa. El opositor José Daniel Ferrer declaró el pasado domingo: "Nada de firmas a favor de la tiranía. Con firma y sin firma, se van, van a caer pronto, los vamos a tumbar pronto".

En redes sociales también circulan burlas a quienes participan en la campaña, con frases como "Son fugitivos del ácido fólico" o "Por cada firma son 10 horas más de apagón".

No es la primera vez que el régimen recurre a esta táctica: en septiembre de 2025 ejecutó una campaña idéntica para respaldar a Maduro, en la que el Ministerio de Educación exigió firmas a menores bajo amenaza de ser etiquetados como contrarrevolucionarios, lo que motivó una denuncia formal de la organización Cubalex por violaciones a los derechos infantiles.