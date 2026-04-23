"Cada consumidor generando su electricidad": La polémica propuesta del régimen en medio de la crisis energética

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, afirmó este miércoles en el programa oficialista de la Mesa Redonda que el mundo avanza hacia un modelo en el que cada consumidor genera su propia electricidad.
"No podemos pensar ya que los sistemas eléctricos son una estructura rígida. Ya nace el concepto de generación distribuida profunda -el Comandante en Jefe fue quien inició con la generación distribuida- y hoy el mundo está hablando de esa generación porque es ya cada consumidor generando su propia electricidad y hay que avanzar en ese tema", lanzó el funcionario.
Las declaraciones del ministro llegaron en medio de una crisis energética que mantiene a los cubanos sometidos a extensos apagones, con un déficit máximo de 1,945 megawatts registrado en las últimas semanas.
Levy también se refirió al balance del Sistema Electroenergético Nacional, intentando ofrecer una perspectiva optimista sobre el futuro energético del país, pese a que la situación actual dista mucho de mejorar.
Sin embargo, los cubanos no tardaron en reaccionar con escepticismo ante las palabras del funcionario. Mucho hablar, mucho decir pero no resultados, resumió la frustración generalizada de la población ante las promesas reiteradas sin cumplimiento.
En cuanto al suministro de combustible, el propio Díaz-Canel calificó ese envío de simbólico, lo que evidencia las limitaciones reales del apoyo externo que recibe la isla para sostener su maltrecha red eléctrica.
Previamente se había informado que un segundo petrolero ruso estaba previsto para llegar a Cuba, lo que generó cierta expectativa, aunque insuficiente para resolver la profunda crisis estructural del sector.
El discurso del ministro recuerda al de Fidel Castro, quien impulsó la generación distribuida en 2005, una apuesta que décadas después sigue sin traducirse en una solución real para los hogares cubanos.
El propio ministro de Energía admitió este miércoles que el único cargamento de combustible recibido en más de cuatro meses —el petrolero ruso Anatoly Kolodkin— no es suficiente y su contenido alcanza solo hasta finales de abril.
"Solo con este barco tenemos hasta el fin de este mes. Es decir, que lo que nos quedan unos días, porque hoy ya estamos a 22 de abril. Nos queda hasta final de este mes", declaró el ministro en el programa oficialista de la Mesa Redonda.
La advertencia es crítica: Cuba necesita ocho barcos mensuales de todos los combustibles para cubrir sus necesidades energéticas y económicas, pero solo ha recibido uno desde diciembre de 2025.
El ministro reconoció que el régimen opera actualmente a la mitad de sus posibilidades por falta de combustible: "Estamos trabajando el 50% de las posibilidades", afirmó, y añadió que "el tema del combustible hoy por hoy es el que más pesa en el tema de la generación de electricidad".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del suministro de combustible en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis energética debido a la falta de combustible. Desde diciembre de 2025, solo ha recibido un cargamento significativo del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que es insuficiente para cubrir las necesidades mensuales del país. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha señalado que el régimen opera al 50% de sus posibilidades por esta razón.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la población cubana?
La falta de combustible ha provocado apagones prolongados en todo el país, afectando la vida diaria de los cubanos. Además, más de 200,000 personas han perdido acceso al agua potable, y el sector de la salud se ha visto gravemente impactado, con miles de cirugías pendientes debido a la crisis energética.
¿Qué plantea el gobierno cubano sobre la generación de electricidad en el futuro?
El ministro Vicente de la O Levy afirmó que el mundo avanza hacia un modelo en el que cada consumidor genera su propia electricidad. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por la población, ya que la situación actual es crítica y las soluciones propuestas no se han materializado en mejoras concretas.
¿Qué alternativas energéticas está considerando Cuba para abordar la crisis energética?
Cuba está explorando la biomasa forestal como una potencial solución a su crisis energética, además de impulsar la generación distribuida y las energías renovables. Sin embargo, estos proyectos han enfrentado problemas de financiamiento y ejecución, lo que ha limitado su desarrollo a gran escala.
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