Si Cuba no tuviera embargo, "la reducción de apagones habría sido extraordinaria", dice ministro

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, afirmó este miércoles en el espacio oficialista de la Mesa Redonda que, de no existir el embargo estadounidense, "la reducción de apagones habría sido extraordinaria", al tiempo que calificó de "brutal" el daño que ese embargo ha causado a la vida energética del país.

La declaración se produjo durante una comparecencia en la que el funcionario repasó el estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la refinación del combustible ruso y la estrategia de transición energética, en un momento de alivio relativo pero frágil para la isla.

El ministro explicó que a finales de noviembre de 2024, el Buró Político evaluó la compleja situación energética y decidió incorporar al programa de gobierno una estrategia integral de recuperación del SEN, centrada en soluciones propias y en el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles.

Ese programa fue aprobado en el Consejo de Ministros y comenzó a ejecutarse desde enero de 2025, con varias líneas de trabajo dirigidas a incrementar la generación eléctrica y recuperar capacidades instaladas.

Uno de los resultados más destacados fue el crecimiento de la generación distribuida, que pasó de apenas 350 megawatts disponibles a superar los 1,000 megawatts al cierre de 2025, pese a que Cuba cuenta con cerca de 3,000 megawatts instalados entre motores diésel y fuel oil.

De la O Levy señaló que la principal causa de esa baja disponibilidad era la falta de piezas de repuesto y las limitaciones financieras para adquirirlas, un problema estructural que el régimen no ha logrado resolver en décadas.

En materia de energías renovables, Cuba inició 2025 con una participación cercana al 3% dentro de su matriz eléctrica y concluyó el año con alrededor del 10%, un incremento de siete puntos porcentuales en doce meses que el ministro calificó de muy relevante para cualquier sistema electroenergético.

También se reincorporaron la unidad tres de la termoeléctrica Céspedes y la unidad cinco de la central de Renté, en Santiago de Cuba, aunque el funcionario reconoció atrasos en la unidad cuatro de Céspedes por errores de planificación y deficiencias en los mantenimientos.

Entre finales de diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno protegió 631 circuitos eléctricos en todo el territorio nacional, que demandaron más de 800 megawatts, para sostener sectores productivos como el riego agrícola y la producción tabacalera, en detrimento del consumo residencial.

El ministro reconoció que esa decisión afectó a los hogares cubanos, pero la justificó como un balance necesario para evitar una mayor paralización económica. "Si no producimos más, no ingresamos también", afirmó.

El contexto en que se produjo la comparecencia es el de un alivio parcial impulsado por la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que descargó 100,000 toneladas métricas de crudo donado por Rusia en Matanzas entre el 31 de marzo y el 4 de abril, con distribución nacional iniciada el 19 de abril.

Ese combustible permitió reducir el déficit de generación de 1,945 megawatts el primero de abril a 1,012 megawatts el 21 de abril, el pronóstico más bajo desde noviembre de 2025, aunque el déficit proyectado para el pico nocturno de este jueves era de 1,100 megawatts.

Mientras La Habana acumuló tres días sin cortes programados al 22 de abril, provincias como Holguín, Granma, Matanzas y Santiago de Cuba continuaban sufriendo cortes de entre 18 y 24 horas diarias, una realidad que desmiente el optimismo oficial.

El crudo ruso cubre solo un tercio de la demanda mensual cubana, lo que hace que el alivio sea temporal y frágil ante necesidades de entre 90,000 y 110,000 barriles diarios, con una producción local de apenas 40,000 barriles.

"Terminamos el año en mejores condiciones que como lo comenzamos", dijo De la O Levy, una afirmación que millones de cubanos que siguen sin luz durante horas reciben con escepticismo.