Un par de lagartos deja sin servicio eléctrico a zona de La Habana: "¿Esto es un meme?"

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La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) publicó este jueves en su página oficial de Facebook que un par de lagartos provocaron el disparo de un fusible en la calle 150 entre 19 y 21, en el municipio Playa, dejando sin servicio eléctrico a esa zona.
La entidad describió el hecho con un tono inusualmente irónico para una empresa estatal cubana: "Vientos huracanados, tormentas y descargas eléctricas, ciclones, entre otros eventos naturales pueden resultar adversos para las líneas eléctricas y es increíble como un par de indefensos lagartos también pueden hacerlo".
Según la publicación, la "pareja de guardia de la UEB Playa" fue la encargada de reponer el fusible disparado a causa de los animales, y la empresa cerró el mensaje con la frase: "La naturaleza tiene el poder de siempre hacer lo suyo."
La reacción de los internautas cubanos no se hizo esperar, y la mezcla de incredulidad y humor negro dominó los comentarios.
Ángel Luis Jaen Sol preguntó directamente: "¿Esto es un meme?".
Daniel Oliva Sánchez escribió: "Díganme que esta publicación no es real".
Por su parte, Karla Casares Ortega fue más contundente: "Hay yo no puedo con tanto, ustedes son un meme entre ustedes y Cubadebate, yo hago el día."
Otros usuarios aprovecharon la publicación para reportar sus propios apagones. Natty Flute señaló: "En 130 y 27, Zamora, Marianao, estamos sin luz desde las 8am."
El incidente no es el primero de este tipo en Cuba. El 18 de febrero de 2026, una rana causó un apagón en la Subestación 2 de 110 kV en Sancti Spíritus al contactar el aislador del transformador y generar un arco eléctrico que desconectó varios circuitos.
El municipio Playa, donde ocurrió el incidente de los lagartos, fue el más afectado de La Habana en el período del 10 de abril de 2026, con 192 reportes de apagones registrados.
Este jueves, la Unión Eléctrica reportó para el horario pico una disponibilidad de 1,973 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit de 1,127 MW.
La Habana acumula cuatro días consecutivos sin apagones por déficit de generación, un alivio atribuido a priorización política, mientras provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba mantienen cortes de hasta 24 horas diarias.
Cuba necesita ocho barcos de combustible mensuales para sostener su generación eléctrica, pero solo recibió uno desde diciembre de 2025 hasta este mes, una situación que el propio Díaz-Canel admitió públicamente al reconocer cuatro meses sin combustible.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y el incidente de los lagartos en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Es cierto que un par de lagartos causaron un apagón en La Habana?
Sí, un par de lagartos provocaron el disparo de un fusible en el municipio Playa, dejando sin servicio eléctrico a esa zona de La Habana. La Empresa Eléctrica de La Habana comunicó el incidente con un tono irónico, destacando la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica cubana.
¿Por qué ocurren apagones tan frecuentes en Cuba?
Los apagones frecuentes en Cuba son resultado del deterioro extremo de la infraestructura eléctrica, la falta de mantenimiento en las plantas termoeléctricas y la escasez de combustible. Estas condiciones han llevado a un déficit de generación eléctrica que afecta a gran parte del país de manera constante.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a los ciudadanos cubanos?
La crisis eléctrica en Cuba obliga a los ciudadanos a reorganizar sus rutinas diarias, como lavar ropa y cocinar durante las escasas horas con electricidad, que a menudo coinciden con la madrugada. Esta situación ha generado un malestar social que se manifiesta en protestas y cacerolazos en diversas zonas del país.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado priorizar el suministro eléctrico en ciertas regiones durante eventos climáticos, pero las medidas han sido insuficientes y no han abordado las causas estructurales de la crisis, como la falta de inversión y el deterioro de las termoeléctricas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.