Un par de lagartos deja sin servicio eléctrico a zona de La Habana: "¿Esto es un meme?"

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La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) publicó este jueves en su página oficial de Facebook que un par de lagartos provocaron el disparo de un fusible en la calle 150 entre 19 y 21, en el municipio Playa, dejando sin servicio eléctrico a esa zona.

La entidad describió el hecho con un tono inusualmente irónico para una empresa estatal cubana: "Vientos huracanados, tormentas y descargas eléctricas, ciclones, entre otros eventos naturales pueden resultar adversos para las líneas eléctricas y es increíble como un par de indefensos lagartos también pueden hacerlo".

Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

Según la publicación, la "pareja de guardia de la UEB Playa" fue la encargada de reponer el fusible disparado a causa de los animales, y la empresa cerró el mensaje con la frase: "La naturaleza tiene el poder de siempre hacer lo suyo."

La reacción de los internautas cubanos no se hizo esperar, y la mezcla de incredulidad y humor negro dominó los comentarios.

Ángel Luis Jaen Sol preguntó directamente: "¿Esto es un meme?".

Daniel Oliva Sánchez escribió: "Díganme que esta publicación no es real".

Por su parte, Karla Casares Ortega fue más contundente: "Hay yo no puedo con tanto, ustedes son un meme entre ustedes y Cubadebate, yo hago el día."

Otros usuarios aprovecharon la publicación para reportar sus propios apagones. Natty Flute señaló: "En 130 y 27, Zamora, Marianao, estamos sin luz desde las 8am."

El incidente no es el primero de este tipo en Cuba. El 18 de febrero de 2026, una rana causó un apagón en la Subestación 2 de 110 kV en Sancti Spíritus al contactar el aislador del transformador y generar un arco eléctrico que desconectó varios circuitos.

El municipio Playa, donde ocurrió el incidente de los lagartos, fue el más afectado de La Habana en el período del 10 de abril de 2026, con 192 reportes de apagones registrados.

Este jueves, la Unión Eléctrica reportó para el horario pico una disponibilidad de 1,973 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit de 1,127 MW.

La Habana acumula cuatro días consecutivos sin apagones por déficit de generación, un alivio atribuido a priorización política, mientras provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba mantienen cortes de hasta 24 horas diarias.

Cuba necesita ocho barcos de combustible mensuales para sostener su generación eléctrica, pero solo recibió uno desde diciembre de 2025 hasta este mes, una situación que el propio Díaz-Canel admitió públicamente al reconocer cuatro meses sin combustible.