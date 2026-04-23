La Habana suma cuatro días sin apagones por déficit de generación mientras el resto del país sigue en la oscuridad

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La Habana acumula cuatro días consecutivos sin apagones por déficit de generación al 23 de abril de 2026, un alivio temporal y geográficamente acotado que contrasta con la situación devastadora que persiste en el resto del país, donde los cortes continúan siendo de hasta 24 horas diarias. Así lo reflejan reportes de ciudadanos en redes sociales y la nota informativa de la Unión Eléctrica.

El respiro en la capital se debe directamente al crudo donado por Rusia: el petrolero Anatoly Kolodkin llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo tipo Ural, refinado en la planta Camilo Cienfuegos —paralizada durante aproximadamente cuatro meses— y cuya distribución comenzó el 17 de abril.

La nota informativa de la Unión Eléctrica del 23 de abril confirma que para el horario pico de este jueves se pronostica una disponibilidad de 1,973 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit de 1,127 MW y una afectación prevista de 1,157 MW.

El propio Díaz-Canel reconoció en entrevista con el periodista brasileño Breno Altman para Opera Mundi que el cargamento ruso representa "la tercera parte de lo que necesitamos en un mes" y que "con eso podemos cubrir las necesidades de alrededor de 10 días".

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, fue aún más directo el 22 de abril en la Mesa Redonda: "Solo con este barco tenemos hasta finales de este mes". Es decir, nos quedan pocos días.

Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes y desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026 solo ha recibido uno. El propio Díaz-Canel reveló que el país "estuvo cuatro meses sin recibir una gota de combustible, trabajando con reservas desde enero hasta abril".

Mientras La Habana disfruta de este paréntesis, provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba reportan cortes de hasta 24 horas diarias.

El régimen prioriza políticamente a La Habana, epicentro de más de 1,200 manifestaciones populares desde enero de 2026, con cacerolazos en barrios como La Güinera, Santos Suárez, Playa, El Cerro y Nuevo Vedado.

La desigualdad no ha pasado desapercibida entre los cubanos: "¿Por qué la capital lleva días sin apagones y en las provincias seguimos igual o peor? ¿No tenemos derecho a vivir mejor?"