Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles de crudo llegará este lunes a Cuba

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El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que transporta 730,000 barriles de crudo y está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, se encontraba este domingo al norte de Haití con rumbo al puerto de Matanzas y llegará este lunes al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba.

La agencia de prensa AFP reportó que el buque, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, zarpó del puerto báltico de Primorsk el pasado 8 de marzo declarando falsamente como destino Atlantis, USA, según la firma de análisis marítimo Kpler.

Fue escoltado por un navío de la Armada rusa a través del canal de la Mancha, aunque ambas embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, según informó la Marina Real británica.

El envío representa el primer gran cargamento de combustible que llega a Cuba en más de tres meses, en medio de una crisis energética sin precedentes que el régimen de Miguel Díaz-Canel no ha podido resolver.

Desde el 9 de enero de 2026, la isla no recibe suministros estables de petróleo: Venezuela dejó de enviar crudo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y México suspendió los envíos de Pemex ante las amenazas de sanciones de Washington.

El déficit eléctrico en Cuba alcanzó entre 1,700 y 2,040 megavatios diarios en marzo, con apagones que superan las 30 horas. El 16 de marzo había solo 1,140 megavatios disponibles frente a una demanda de 2,347 megavatios.

Imágenes satelitales de Bloomberg revelaron una caída del 50% en el consumo eléctrico nocturno en ciudades cubanas, y el viceministro cubano Argelio Abad Vigoa describió la situación como el panorama "más complejo" del Sistema Electroenergético Nacional.

De ahí que el gobernante Díaz-Canel ha impuesto medidas de emergencia que incluyen un estricto racionamiento de gasolina. Los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a la isla.

Washington ha respondido con una estrategia de presión directa. El 12 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia que excluye explícitamente a Cuba de recibir petróleo ruso.

Además, dos cortadores de la Guardia Costera fueron posicionados frente a la costa noreste de Cuba para una posible interceptación, y el Comando Sur reconoció que rastrea el Anatoly Kolodkin, aunque estimó que su carga proporcionaría a lo sumo dos semanas de suministro.

Esa presión ya logró desviar otros buques: el Ocean Mariner alteró su curso en febrero, el Bella-1 fue incautado en enero, y el Sea Horse se desvió hacia Venezuela a finales de marzo con unos 190,000 barriles de diésel ruso.

El presidente Trump había amenazado con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso sugirió la posibilidad de "tomar" la isla. Rusia, por su parte, calificó el envío del Anatoly Kolodkin como "ayuda humanitaria".

"Brindamos y continuaremos brindando a Cuba el apoyo necesario, incluido el apoyo material."