Ministro Vicente de La O Levy promete más petróleo y gas en Cuba

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, compareció este miércoles en la Mesa Redonda para ofrecer un balance del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y anunciar avances en la producción de petróleo y gas, en medio de una crisis energética que en lo que va de 2026 ha dejado al 62% del territorio nacional sin electricidad simultáneamente.

En su intervención, el ministro repasó los resultados del programa de recuperación del SEN aprobado por el Consejo de Ministros en 2025, que incluyó la perforación de nuevos pozos petroleros, la recuperación de unidades termoeléctricas y el crecimiento de las energías renovables.

De la O Levy destacó que la perforación de nuevos pozos permitió elevar considerablemente la producción de gas acompañante para generación eléctrica, a lo que calificó como uno de los saltos más significativos del año.

La empresa estatal CUPET reportó una producción de 2,2 millones de toneladas de crudo en 2025, unas ochenta mil toneladas por encima del plan, revirtiendo 13 años de declive desde 2012, y alcanzó 1,130 millones de metros cúbicos de gas natural, el mayor volumen en nueve años, impulsado por cuatro nuevos pozos en Puerto Escondido y Canasí, en la provincia de Mayabeque.

En cuanto a la generación distribuida, el ministro informó que al inicio del programa apenas se disponía de 350 megawatts, pese a contar el país con cerca de tres mil megawatts instalados entre motores diésel y fuel oil, siendo la principal causa de esa baja disponibilidad la falta de piezas de repuesto y las limitaciones financieras para adquirirlas.

Al cierre de 2025, esa capacidad superó los mil megawatts disponibles, lo que resultó decisivo durante el impacto del ciclón que afectó el oriente cubano, cuando provincias como Granma, Guantánamo y Holguín permanecieron desconectadas del SEN pero pudieron sostener servicios vitales gracias al respaldo de la generación distribuida.

En materia de fuentes renovables, Cuba inició 2025 con una participación cercana al 3% dentro de la matriz eléctrica nacional y concluyó el año con alrededor del 10%, un incremento de siete puntos porcentuales en solo doce meses que el ministro calificó como un salto muy relevante para cualquier sistema electroenergético.

De la O Levy también reconoció que entre finales de diciembre de 2025 y enero de 2026 fueron protegidos 631 circuitos eléctricos en todo el territorio nacional, demandando más de 800 megawatts, para priorizar sectores productivos vinculados a la alimentación, la generación de divisas y las exportaciones, en detrimento del consumo residencial.

El contexto en que se producen estas promesas es de crisis severa.

El 1 de abril se registró el déficit máximo del año: 1,945 megawatts, con una disponibilidad de apenas 1,202 megawatts frente a una demanda de 3,050 megawatts.

Desde enero, Cuba perdió entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, y México suspendió sus suministros el 9 de enero por sanciones secundarias de Estados Unidos.

Un alivio parcial llegó el 31 de marzo con 100,000 toneladas de crudo ruso donado, procesado en la refinería Camilo Cienfuegos, que cubre apenas un tercio de la demanda mensual. Un segundo petrolero ruso estaba previsto para llegar el 29 de abril.

Sin embargo, el régimen lleva años repitiendo promesas de recuperación energética que no se han traducido en una mejora sostenida para la población, que continúa sufriendo cortes de hasta 24 horas en provincias de todo el país.

"Terminamos el año en mejores condiciones que como lo comenzamos", afirmó el ministro, en una declaración que contrasta con la realidad cotidiana de millones de cubanos.