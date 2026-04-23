Otra aerolínea reanuda vuelos directos de Miami a Caracas

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La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció el inicio de vuelos directos diarios entre Miami y Caracas a partir del 1 de mayo, un día después de que American Airlines reanude sus propias operaciones hacia Venezuela, según reportó el Nuevo Herald.

Los vuelos de Laser Airlines serán operados mediante una alianza comercial con Global Crossing Airlines (Global X), una compañía aérea estadounidense con sede en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La ruta se realizará en un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros: 12 en clase ejecutiva y 138 en clase turista.

El vuelo saldrá de Miami a las 7:30 a.m. y llegará a las 10:45 a.m. al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, a las afueras de Caracas.

Desde Venezuela, el regreso partirá a las 12:30 p.m. y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 3:45 p.m.

Al momento del anuncio, los precios de los boletos no estaban disponibles en el sistema de reservas de la aerolínea.

Laser Airlines había presentado en enero de este año una solicitud formal al Departamento de Transporte de EE.UU. para operar vuelos regulares y chárter entre Miami y tres ciudades venezolanas: Caracas, Valencia y Maracaibo, con una exención temporal de dos años.

En esa solicitud, la aerolínea estimó transportar alrededor de 172,800 pasajeros durante el primer año de operaciones directas.

American Airlines, por su parte, reanudará sus vuelos el 30 de abril, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en volar directamente a Venezuela en más de seis años.

Los vuelos de American serán operados por su subsidiaria Envoy Air en aviones Embraer 175, con salida desde Miami a las 10:16 a.m. y llegada a Caracas a la 1:36 p.m.

Las tarifas de American Airlines para los primeros días de operación son elevadas: los boletos de ida y vuelta en clase económica parten desde aproximadamente 1,951 dólares, mientras que la clase ejecutiva supera los 5,000 dólares.

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue durante años la mayor aerolínea estadounidense en el país, antes de suspender sus servicios en 2019.

La reactivación de estas rutas es posible tras la reapertura del espacio aéreo venezolano ordenada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de este año, luego de comunicarse con Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina de Venezuela.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, revocó formalmente la orden de 2019 que prohibía a aerolíneas estadounidenses operar en Venezuela, poniendo fin a un bloqueo aéreo que había durado aproximadamente tres meses tras advertencias de la Administración Federal de Aviación sobre peligros por actividad militar en la región.

La ruta Miami-Caracas es históricamente estratégica dado el gran volumen de venezolanos residentes en el sur de Florida y los lazos económicos y familiares entre ambos países.