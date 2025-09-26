Secretario de Guerra de EE.UU. convoca a sus generales para reunión urgente: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos ha convocado, de manera extraordinaria, a cientos de sus más altos mandos militares para una reunión en la base de marines de Quantico (Virginia), el próximo martes.

La cita ha sido ordenada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y se realizará en un clima de secretismo absoluto que ha generado inquietud tanto dentro como fuera del aparato militar estadounidense.

Según reveló The Washington Post, la convocatoria fue emitida a comienzos de esta semana sin brindar explicaciones a los oficiales, lo que ha disparado la especulación en círculos castrenses y políticos.

Se trata de una orden altamente inusual que incluye a todos los generales de brigada en adelante -o su equivalente en la Armada- desplegados en Estados Unidos y en el extranjero, así como a sus asesores principales. No están incluidos los oficiales que ocupan puestos de Estado Mayor.

“La gente está muy preocupada. No tienen ni idea de lo que significa”, declaró al Post una fuente anónima con conocimiento directo de la orden.

Un encuentro sin precedentes

La reunión del martes no solo rompe con los esquemas tradicionales del Departamento de Guerra -antes llamado Departamento de Defensa-sino que es, en palabras de varios analistas, una maniobra sin precedentes en la historia reciente de EE.UU.

Aunque el secretario de Defensa suele mantener reuniones periódicas con altos mandos, nunca antes se había citado de forma presencial, en una misma instalación, a un contingente tan amplio y diverso de comandantes.

La directiva aplica a los más de 800 generales y almirantes en servicio activo, aunque se espera que no todos participen físicamente en Quantico.

Entre ellos figuran líderes con responsabilidades estratégicas en zonas de conflicto o tensión geopolítica como Oriente Medio, Asia-Pacífico, Europa del Este y el Caribe.

Un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, se limitó a confirmar la existencia de la reunión, añadiendo que Hegseth “se dirigirá a sus altos líderes militares a principios de la próxima semana”, sin proporcionar más detalles. Ni siquiera los convocados conocen la agenda.

Un contexto tenso y reformista

Esta cita extraordinaria se celebra en un momento de creciente incertidumbre política y militar para EE.UU.

Por un lado, el país se aproxima a una posible paralización del gobierno federal , prevista para el 1 de octubre si el Congreso no aprueba un presupuesto provisional.

Por otro, se intensifican las tensiones con Venezuela, a la que Washington acusa de encabezar una red de narcotráfico hacia territorio estadounidense.

En días recientes, EE.UU. bombardeó cuatro embarcaciones en el Caribe, tres de ellas presuntamente venezolanas.

Además, se han registrado nuevas incursiones de drones rusos cerca de Alaska, lo que sugiere una mayor actividad en el teatro ártico. En paralelo, el control del Pentágono por parte del gobierno de Donald Trump ha derivado en una reestructuración drástica de la cadena de mando militar.

El propio Pete Hegseth, un veterano de guerra y exanalista de medios conservadores, ha liderado este proceso de transformación.

Entre sus decisiones más polémicas se encuentran:

-Cambio del nombre oficial del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra", como una reafirmación ideológica de la nueva doctrina.

-Reducción del 20 % del número de oficiales de alto rango, incluyendo generales de cuatro estrellas.

-Despido sin causa de múltiples líderes militares, algunos de ellos con responsabilidades críticas en inteligencia y fuerzas especiales.

-Restricciones a la prensa, incluyendo la exigencia de firmar acuerdos de confidencialidad para acceder al Pentágono, limitando así la cobertura independiente.

Según una fuente consultada por The Wall Street Journal, solo una docena de personas dentro del gobierno estaría al tanto del verdadero motivo de la reunión.

“No se hace esto sin razón”, advirtió un funcionario militar bajo condición de anonimato.

“Están convocando a los principales comandantes de combate sin decirles por qué”.

Críticas internas y preocupaciones estratégicas

La medida ha generado críticas dentro del propio estamento militar.

Oficiales activos y retirados han expresado su desconcierto ante la idea de reunir en un solo punto geográfico a tantos líderes operativos de forma simultánea, especialmente cuando muchos de ellos tienen a su cargo operaciones sensibles.

Este tipo de concentraciones, aseguran, no solo suponen un riesgo logístico sino también estratégico, al dejar desprotegidas ciertas zonas o al facilitar posibles ataques dirigidos en caso de filtraciones.

También preocupa que se excluya a los miembros del Estado Mayor, lo que sugiere que el enfoque es más táctico u operativo que administrativo o político.

“La decisión llega después del despido de numerosos líderes de alto rango por parte de la administración Trump este año”, señala The Washington Post, en referencia a las purgas internas que han sacudido al Pentágono.

El hecho de que esta reunión se mantenga bajo tanto hermetismo, y en un contexto de reformas radicales, ha alimentado teorías de todo tipo.

Desde un posible anuncio de intervención internacional, hasta una reestructuración total de los comandos regionales, o incluso una demostración interna de fuerza en vísperas de decisiones políticas de gran calado.

Secretismo como norma

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, la lógica operativa del Pentágono ha girado hacia un modelo más cerrado, jerárquico y nacionalista.

La prensa ha sido cada vez más marginada, y los cambios de personal se hacen sin comunicación pública.

A esto se suma el uso del término “Departamento de Guerra”, que busca proyectar una imagen más beligerante, en contraste con el enfoque “defensivo” tradicional del Departamento de Defensa.

Este giro ha sido especialmente visible en decisiones que afectan a la política de género, a la supervisión civil de las Fuerzas Armadas, y a la relación con aliados de la OTAN.

En muchos casos, el gobierno ha priorizado la lealtad personal sobre la trayectoria profesional de los comandantes.

Por todo ello, la reunión del martes no es solo una cita logística, sino también un termómetro del rumbo militar e ideológico de Estados Unidos bajo su actual administración.

