Plan de transición para Cuba: Sindicatos libres frente a CTC comunista

El economista cubano Elías Amor Bravo propone que una de las primeras medidas en el ámbito económico en una futura transición democrática en Cuba sea la creación de sindicatos libres e independientes que negocien directamente con organizaciones empresariales privadas las condiciones laborales, los salarios y los horarios de trabajo, dejando al gobierno como simple observador del proceso.

Amor expuso su planteamiento en una entrevista con CiberCuba en la que describió el modelo de diálogo social y negociación colectiva como el camino que Cuba necesita para reconstruir su economía laboral tras décadas de dictadura comunista. El economista señaló que la negociación tripartita entre gobierno, sindicatos y empresarios fue clave en la recuperación económica de numerosos países europeos tras períodos de crisis institucional.

El contexto salarial que rodea esta propuesta es alarmante. El salario medio en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con la realidad del costo de vida en la isla, donde una pareja necesita más de 45,000 pesos mensuales solo para gastos básicos.

Ante esta brecha, el régimen respondió con el Decreto 127/2025, publicado este mes, una medida que reorganiza el esquema salarial estatal pero que, según críticos, no aborda las causas estructurales del empobrecimiento de los trabajadores cubanos.

La propuesta de Amor Bravo choca frontalmente con el modelo sindical vigente en Cuba, dominado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), fundada en 1939 y refundada en 1961 tras la Revolución, y que históricamente ha funcionado como correa de transmisión del Partido Comunista en lugar de como defensor de los intereses obreros.

Frente a esa estructura oficial, organizaciones como la Asociación Sindical Independiente de Cuba han exigido ya la desvinculación del movimiento obrero del control estatal, reclamando libertad sindical, justicia económica y democracia como condiciones mínimas para una reforma laboral genuina.

En el plano político, la discusión sobre el modelo económico de una Cuba en transición gana terreno entre las fuerzas opositoras. La Asamblea de la Resistencia Democrática y Pasos de Cambio firmaron acuerdos recientes que reflejan las disputas y convergencias dentro del exilio cubano sobre el liderazgo y la hoja de ruta para ese proceso.