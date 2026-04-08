Nuevo decreto reorganiza esquema salarial para retener trabajadores en el sector estatal cubano

Vídeos relacionados:

El régimen cubano publicó este miércoles en la Gaceta Oficial el Decreto 127/2025 un paquete normativo que amplía las facultades salariales de las entidades estatales y abre nuevos mecanismos de estímulo para frenar la fuga de trabajadores del sector presupuestado.

La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y acompañada de resoluciones complementarias de los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación, entra en vigor 30 días después de su publicación y afecta a unas 2,443 unidades presupuestadas que concentran más del 50% de la fuerza laboral activa del sector estatal.

Uno de los cambios más relevantes es que las unidades presupuestadas con "tratamiento especial" podrán determinar su propio sistema salarial en función de su desempeño, equiparándolas al sector empresarial estatal.

Estas entidades también podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y disponer de ellas para desarrollo institucional, responsabilidad social, vivienda o reaprovisionamiento.

"Estamos logrando una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal", afirmó Berta Iris Rojas Gatorno, directora de Políticas Financieras del Ministerio de Finanzas y Precios.

El decreto también amplía las facultades de los jefes de organismos para aprobar actividades autofinanciadas sin requerir financiamiento del presupuesto del Estado.

"Las unidades presupuestadas pueden realizar actividades autofinanciadas sin requerir financiamiento del presupuesto del Estado y sin que ello constituya un cambio de estructura", explicó la funcionaria.

En materia de estructura laboral, el decreto establece que los cargos no vinculados directamente a la actividad específica de cada entidad no deben superar el 30% del total de la plantilla, con el objetivo de reducir estructuras sobredimensionadas.

Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, subrayó que "cuando se diseña la estructura y la plantilla de cargos de una unidad presupuestada tiene que ser con racionalidad".

Fuga del sector por bajos salarios

Estas medidas se inscriben en una estrategia más amplia para contener el éxodo de trabajadores estatales hacia el sector privado, impulsado por la brecha salarial: en 2025, el salario promedio del sector presupuestado era de unos 5,900 pesos, frente a 7,331 pesos en el sector empresarial estatal.

El antecedente inmediato de este decreto es el Acuerdo 10199/2025, aprobado en agosto de 2025, que ya había autorizado la redistribución de los ahorros del fondo salarial —generados por plazas vacantes, licencias no retribuidas o prestaciones de maternidad— como pagos adicionales a los trabajadores, reconocidos como "salario a todos los efectos legales" aunque sin carácter permanente.

El tratamiento especial que habilita el nuevo decreto no aplica a sectores de alto impacto social como la salud y la educación, sino a actividades que pueden autofinanciarse, como determinados registros y servicios especializados.

El decreto también establece, por primera vez, una definición jurídica para el sector presupuestado y otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las entidades.

Rojas Gatorno precisó que el objetivo es "buscar una mayor eficiencia en los recursos humanos que tribute a un justo reconocimiento laboral y a una mayor remuneración para este sector", en un contexto en que el PIB cubano acumula una caída del 15% desde 2020, producto de 67 años de modelo económico centralizado que ha agotado la capacidad productiva del país.