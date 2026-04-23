Detienen a un joven en Matanzas por el robo de 10 palomas: autoridades exhiben el caso como resultado policial

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Un perfil oficialista vinculado al régimen cubano difundió en Facebook la detención de un joven en Matanzas por el robo de diez palomas, presentándolo como un logro policial destacado y digno de celebración pública.

El caso es el ejemplo más reciente de una estrategia sistemática del Ministerio del Interior (MININT) y sus perfiles afines en redes sociales: publicitar capturas por delitos menores para proyectar una imagen de eficiencia y control del orden público que no se corresponde con la realidad.

Mientras las autoridades dan bombo y platillo a la recuperación de diez aves, Matanzas es precisamente la provincia más golpeada por la delincuencia en todo el país.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), Matanzas lideró el ranking nacional de criminalidad en 2025 con 503 delitos verificados, seguida de Granma con 424, La Habana con 398 y Santiago de Cuba con 323.

A nivel nacional, el OCAC documentó 2,833 delitos verificados en Cuba en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

Los robos fueron el delito predominante con 1,536 casos registrados, una cifra que refleja un incremento del 479% desde 2023.

En ese contexto de criminalidad desbordada, la policía de Matanzas no se presentó durante días en el domicilio de una madre robada en Colón tras interponer la denuncia, en los primeros días de abril.

Sin embargo, el aparato propagandístico del MININT no descansa: en semanas recientes celebró en redes la recuperación de paneles solares robados en Colón, la devolución de un televisor en Isla de la Juventud, un acto público de entrega de bienes en Punta Gorda, Cienfuegos, y el hallazgo de 110 cajas de pollo, todo presentado como victorias de "la mejor policía del mundo" y "fuerza invencible unida al pueblo".

El contraste resulta aún más brutal si se recuerda que el 17 de abril un conductor de triciclo eléctrico fue asesinado en un violento asalto en Matanzas, un crimen que no recibió ni la mitad de la atención mediática oficial que ahora se le dedica al robo de diez palomas.

Encapuchados asaltaron una vivienda en Cárdenas, Matanzas, hiriendo a sus ocupantes en diciembre de 2025, en otro episodio de violencia que el régimen prefirió no exhibir como caso de estudio.

La estrategia del MININT responde a una lógica propagandística bien documentada: ante la imposibilidad de frenar el alza real del crimen, el régimen selecciona casos de escasa relevancia penal —un televisor, unas cajas de pollo, diez palomas— para alimentar la narrativa de "tolerancia cero" y generar una percepción artificial de control.

La detención del joven matancero por robar diez palomas, difundida con entusiasmo por un perfil oficialista, ilustra con precisión la brecha entre la propaganda del régimen y la inseguridad que padece a diario el pueblo cubano.