¿Negociaciones secretas Cuba-EE.UU.? Experto analiza cambios en Díaz-Canel

El jurista y politólogo cubano Roberto Veiga González, director de Cuba Próxima, analizó este miércoles la reciente entrevista que Miguel Díaz-Canel concedió al periodista brasileño Breno Altman para Opera Mundi y concluyó que esa aparición pública forma parte de la gestión diplomática que se está desarrollando entre la Plaza de la Revolución y la Casa Blanca.

En su opinión, en una negociación los acuerdos van más rápido que las declaraciones y las palabras de Díaz-Canel le llevan a pensar que el diálogo avanza y que el mandatario cubano ha sido incluido en esas conversaciones.

La entrevista, publicada el 22 de abril, llamó la atención de analistas por el contraste entre el tono algo más relajado de Díaz-Canel y su aspecto demacrado y tenso en la entrevista con NBC News, grabada el 9 de abril y emitida el 12 de ese mismo mes.

"Evidentemente estas entrevistas que él está dando, y ésta en especial, forman parte de la gestión de las negociaciones que están teniendo entre la Plaza de la Revolución y la Casa Blanca", señaló Veiga González.

En ese contexto, Díaz-Canel describió las conversaciones como una fase muy preliminar e inicial, al tiempo que advirtió que si se cruzan las líneas rojas del régimen cubano, no habrá negociación. El mandatario también dejó claro que los problemas internos no están en la mesa de negociación.

Entre los antecedentes de este acercamiento diplomático se encuentran las conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, así como el primer vuelo gubernamental estadounidense desde 2016, del pasado 10 de abril, en el que los representantes de la Administración Trump habrían dado un margen de dos semanas al régimen cubano para liberar presos políticos de alto perfil; se habría ofrecido a llevar el servicio de internet de alta velocidad Starlink a Cuba, condicionado a reformas económicas; habría pedido compensación para ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas, y el levantamiento de restricciones a las libertades políticas.

Ese plazo de dos semanas vence este viernes 24 de abril.