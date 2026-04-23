Senado aprueba financiación de ICE y la Patrulla Fronteriza: ¿Reabrirá el Departamento de Seguridad Nacional?

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El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves, en la madrugada, una resolución presupuestaria republicana por 50 votos a favor y 48 en contra para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, y envió el plan a la Cámara de Representantes como primer paso para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según reporta Telemundo 51, la votación concluyó alrededor de las 3:30 am del horario del este, tras una maratónica sesión de votaciones de aproximadamente cinco horas que comenzó el miércoles por la tarde.

La resolución presupuestaria de 70,000 millones de dólares financiaría a ICE y a la Patrulla Fronteriza durante tres años, hasta el final del mandato del presidente Donald Trump.

Los republicanos usaron el proceso de conciliación presupuestaria, una maniobra que permite aprobar la medida con mayoría simple, eludiendo el filibusterismo que normalmente exige 60 votos en el Senado, donde el partido solo cuenta con 53 escaños. Es el mismo mecanismo que usaron el año pasado para aprobar el paquete de recortes de impuestos y gasto de Trump.

El Senado ya había votado antes una financiación del DHS, pero sin ICE y la Patrulla Fronteriza. Los republicanos en la Cámara de Representantes dijeron que no llevarían el proyecto a la firma de Trump hasta que no estuviera solucionado el presupuesto de estas dos agencias.

La resolución ahora aprobada pasa a la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Mike Johnson, aún no ha fijado fecha para votar, lo que deja abierta la incógnita sobre cuándo podrá reabrirse el DHS.

Johnson ha dicho que el orden en que se tramiten los dos proyectos es importante, y precisó que los legisladores no quieren ver financiado el resto del departamento sin ICE y la Patrulla Fronteriza.

"Tenemos por delante un proceso de varios pasos, pero al final los republicanos habrán ayudado a garantizar que las fronteras de Estados Unidos sean seguras y habrán impedido que los demócratas retiren fondos a estas agencias importantes", expresó republicano John Thune, líder de la mayoría del Senado.

Los demócratas, por su parte, presentaron enmiendas para reducir los gastos de atención médica y otros costos.

"En lugar de inyectar cientos de miles de millones de dólares al ICE y a la Patrulla Fronteriza, los republicanos deberían estar trabajando con los demócratas para reducir los costes directos", dijo el demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado.

El DHS lleva cerrado desde el 14 de febrero, cuando el financiamiento expiró sin acuerdo entre republicanos y demócratas, dejando a más de 270,000 empleados afectados, de los cuales más de 258,000 son considerados esenciales y han tenido que trabajar sin cobrar.

El detonante político del cierre fueron dos tiroteos mortales de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis: una madre de tres hijos y un enfermero de cuidados intensivos, ambos de 37 años.

Los casos generaron protestas masivas y demandas de rendición de cuentas, y los demócratas condicionaron cualquier financiamiento del DHS a la imposición de restricciones a los operativos migratorios.