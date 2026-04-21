Cubana en EE.UU. compra su primera casa en Cuba por videollamada: "El mejor dinero invertido"

La influencer cubana Marinet López Bati, residente en Estados Unidos, compartió en TikTok el momento en que adquirió una propiedad en Cuba a través de una videollamada, en un video que resume el esfuerzo y el sacrificio de miles de emigrantes cubanos que sueñan con tener un techo en la isla.

En la grabación, que publicó en su cuenta @marinetlozadabati, se ve cómo le muestran la casa desde Cuba mientras ella observa desde el exterior.

Comprando nuestra casita en Cuba, escribió en la descripción del video, acompañado de una canción que habla de superación personal: "Me siento tan feliz con lo poquito que hasta ahora yo he logrado / Le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha regalado".

La propiedad aparece en condiciones que requieren reparación, algo que sus seguidores notaron de inmediato, aunque sin restarle mérito al logro.

Los comentarios de la comunidad cubana en la diáspora no tardaron en llegar. "El mejor dinero invertido del mundo", escribió uno de sus seguidores. Otro expresó: "Qué rico bendiciones, no los conozco pero bendiciones para todos mis paisanos que lo están logrando". También hubo palabras de aliento: "Así empezarás y verás como Dios te va ayudar para que la pongas linda mi vida".

El caso de Marinet se suma a una tendencia que se ha vuelto viral en TikTok desde 2025: cubanos emigrantes que compran propiedades en la isla y comparten el momento en redes sociales como símbolo de sacrificio y amor familiar.

En este mismo mes, Sandra, una cubana radicada en Dallas, Texas, compró y remodeló una casa de seis cuartos para su madre e hijos en Cuba, a la que llamó su "sueño americano". En diciembre pasado, Adianet invirtió más de 60,000 dólares en reconstruir una vivienda que adquirió por apenas 11,000 dólares. En agosto de 2025, otra cubana celebró en TikTok el pago completo de su casa en Camagüey.

Detrás de estas historias hay un contexto económico que las hace posibles: los precios de las viviendas en Cuba han caído entre 50% y 60% en dólares desde 2018-2019. Propiedades en zonas como Vedado o Miramar, que antes costaban 50,000 dólares, hoy se venden por entre 15,000 y 20,000 dólares, lo que las pone al alcance de emigrantes con ingresos en moneda dura.

Esa caída de precios refleja, a su vez, la profunda crisis habitacional que vive Cuba: el déficit de viviendas supera las 929,000 unidades en 2026, y el año pasado el régimen solo completó el 22% de su plan anual de construcción, con apenas 2,382 de las 10,795 viviendas planificadas.

Para los cubanos en el exterior, comprar una propiedad en la isla no está exento de obstáculos legales: deben tramitar la residencia permanente ante el Ministerio del Interior, con un proceso que puede tardar hasta 90 días. Además, una reforma migratoria discutida en 2025 generó incertidumbre sobre los derechos de propiedad de los emigrantes al exigir "residencia efectiva" en un plazo de 180 días.

El gobierno cubano presentó en febrero de 2026 un anteproyecto de nueva Ley de Vivienda que permitiría poseer hasta dos propiedades permanentes, derogando la norma vigente desde 1988, aunque la iniciativa aún no ha sido aprobada.