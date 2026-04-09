Trump: "La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitamos"

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Donald Trump arremetió este miércoles contra la OTAN en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que afirmó que la alianza no estuvo presente cuando Estados Unidos la necesitó y advirtió que tampoco lo estará en el futuro.

"La OTAN no estaba ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la necesitamos de nuevo. ¡Recuerden Groenlandia, ese gran y mal administrado pedazo de hielo!", escribió Trump en mayúsculas, en un tono que refleja la profunda frustración del presidente con sus aliados europeos.

El mensaje llegó un día después de que Trump se reuniera durante más de dos horas y media con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Rutte reconoció en una entrevista que Trump se mostró claramente decepcionado con la alianza, aunque también señaló que el presidente "escuchó con atención" sus argumentos sobre la situación en Europa.

Antes del encuentro con Trump, Rutte se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio, y sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el reparto de cargas entre los aliados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anticipado el tono de la reunión con una cita directa del presidente: Fueron puestos a prueba y fracasaron.

Leavitt añadió que "resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa".

La crisis entre Trump y la alianza tiene su origen en la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la infraestructura nuclear y militar iraní sin consulta previa a los aliados europeos.

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, lo que disparó el precio del crudo Brent por encima de los 110 dólares por barril.

Trump exigió a sus aliados participar militarmente en la reapertura del estrecho, pero 22 países de la OTAN se limitaron a firmar una declaración diplomática sin comprometer fuerzas navales.

La escalada retórica del presidente contra la alianza ha sido sostenida en las últimas semanas: el 20 de marzo llamó cobardes a los países miembros en Truth Social y afirmó que "sin EE.UU., la OTAN es un tigre de papel"; el 1 de abril repitió esa calificación en una entrevista con The Telegraph y dijo que no descartaba retirar a su país de la organización.

La mención a Groenlandia en el mensaje de este jueves reactiva además la disputa territorial que Trump mantiene con Dinamarca desde enero de 2026, cuando exigió la cesión de la isla y amenazó con aranceles a varios países de la alianza.

La reunión del miércoles coincidió con el primer día de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, mientras se planean conversaciones entre Washington y Teherán en Pakistán el 12 de abril.

Rutte tiene previsto dar este jueves un discurso en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, y entre el viernes y el domingo asistirá a la reunión anual del Grupo Bilderberg, que reúne a líderes políticos y empresariales de Europa y América del Norte.