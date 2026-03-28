Trump amenaza con retirar el respaldo de EE.UU. a la OTAN tras la negativa de los aliados a apoyar la operación contra Irán

El presidente Donald Trump cuestionó abiertamente el compromiso de defensa mutua de EE.UU. con la OTAN este viernes, al afirmar que la alianza "no estuvo ahí para nosotros" durante el conflicto con Irán y sugerir que Washington podría no acudir en defensa de sus aliados en el futuro.

Las declaraciones, difundidas por el propio Departamento de Estado en X, se producen en el contexto de la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra infraestructura nuclear y militar iraní sin consulta previa a los aliados europeos.

"Creo que la OTAN cometió un terrible error cuando no enviaron ni siquiera una pequeña cantidad de armamento militar, cuando ni siquiera reconocieron lo que estábamos haciendo por el mundo al enfrentarnos a Irán", declaró Trump.

El mandatario señaló que EE.UU. gasta "cientos de miles de millones de dólares al año" en la alianza para proteger a sus miembros, y lanzó una pregunta retórica que analistas interpretaron como una amenaza directa al Artículo 5 de la OTAN: "¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?"

"Siempre habríamos estado ahí para ellos. Pero basándonos en sus acciones, supongo que no tenemos que estarlo, ¿verdad?", añadió.

La fractura transatlántica se profundizó tras el inicio de la operación, que incluyó más de 6,500 vuelos de combate y ataques a más de 7,000 objetivos iraníes.

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, y el 4 de marzo declaró "control completo" del paso marítimo.

Trump exigió a los aliados de la OTAN que enviaran buques de guerra para ayudar a reabrir el estrecho, pero la mayoría condicionó su participación a un alto al fuego previo.

La escalada retórica del presidente ha sido sostenida a lo largo de marzo. El día 16 advirtió a los aliados de un "futuro muy malo"; y el día 20 los llamó "cobardes" en Truth Social. El presidente afirmó que "sin EE.UU., la OTAN es un tigre de papel". El día 26 publicó que EE.UU. "no necesita nada de la OTAN".

Veintidós países, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Canadá, firmaron una declaración exigiendo a Irán reabrir el estrecho, pero sin comprometerse con fuerzas navales activas, respuesta que Trump consideró insuficiente.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intentado mantener la cohesión de la alianza elogiando públicamente a Trump mientras busca soluciones diplomáticas internas.

Este viernes, Trump también extendió la pausa en ataques a infraestructuras energéticas iraníes por diez días, hasta el 6 de abril, citando gestos de Irán como el paso de petroleros por el estrecho.