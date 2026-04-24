María Corina Machado se reúne con el canciller de Portugal para tratar la liberación de presos políticos y la transición democrática en Venezuela

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María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y principal líder de la oposición venezolana, se reunió el pasado miércoles con el canciller de Portugal, Paulo Rangel, en São Bento, Lisboa, para abordar la situación de los presos políticos venezolanos y el respaldo de Portugal a la transición democrática en Venezuela.

La agenda del encuentro giró en torno a tres ejes: la protección de la comunidad lusa residente en Venezuela, la libertad de los presos políticos y el apoyo portugués a una transición democrática coordinada con socios de la Unión Europea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores portugués describió la reunión como una oportunidad para reafirmar la prioridad que Portugal da a la comunidad lusa en Venezuela y a la situación de los presos políticos.

Rangel fue más allá del protocolo diplomático y exigió explícitamente la libertad de los presos políticos venezolanos durante el encuentro, según informó el medio venezolano Confirmado.

El mismo día, Machado también fue recibida por el primer ministro Luís Montenegro, quien describió el encuentro como desarrollado en un clima de gran esperanza y calificó el momento actual en Venezuela como una transición democrática.

Montenegro expresó su esperanza por la celebración de elecciones absolutamente libres en Venezuela en el corto plazo, subrayando la necesidad de una solución en la que los venezolanos decidan su propio destino.

La visita a Lisboa forma parte de una extensa gira europea que Machado inició el 13 de abril en París, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron.

Del 17 al 18 de abril, Machado estuvo en Madrid, donde recibió la Llave de Oro del Ayuntamiento de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida y encabezó un acto multitudinario con más de 200,000 personas en la Puerta del Sol junto a Edmundo González Urrutia, en el que pidió avanzar sin demora hacia las elecciones.

La gira se produce en un momento de profunda transformación política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026 en la llamada Operación Resolución Absoluta.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y firmó un acuerdo con Washington para celebrar elecciones libres antes de finales de 2026 bajo supervisión internacional.

Sin embargo, la liberación de presos políticos avanza de forma desigual: según el Foro Penal, al 19 de abril aún permanecían 477 presos políticos detenidos en Venezuela, pese a que el gobierno interino afirma haber amnistiado a más de 8,000 personas.

Machado también lidera la mesa de Finanzas en las negociaciones con el equipo de Marco Rubio, que se desarrollaron en Chicago el 21 de abril, mientras que un enviado de Estados Unidos llegó a Venezuela este jueves para implementar un plan de tres fases de la transición.

Portugal tiene un vínculo especial con Venezuela por la numerosa comunidad lusa residente en el país, lo que convierte a Lisboa en un interlocutor con interés directo en la estabilidad venezolana y en la suerte de sus ciudadanos bajo cualquier proceso de cambio político.