Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo y otros presos de alto perfil deben ser liberados en Cuba por exigencias de Trump

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El presidente Donald Trump dio a Cuba un ultimátum secreto de dos semanas para liberar a presos políticos de alto perfil, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como muestra de buena fe en medio de negociaciones directas entre Washington y La Habana.

La exigencia fue presentada durante una reunión secreta celebrada el 10 de abril en Cuba, según reveló este domingo a USA Today una fuente familiarizada con la discusión. Fue la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en Cuba desde 2016.

La delegación de alto nivel del Departamento de Estado advirtió al régimen que la economía de la isla "está en caída libre" y que sus élites gobernantes tienen "una ventana estrecha para hacer reformas antes de que las circunstancias empeoren irreversiblemente".

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado confirmó a USA Today que la administración Trump "sigue comprometida con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Alcántara y Osorbo". Ambos artistas fueron condenados en junio de 2022: Otero a cinco años y Osorbo a nueve, en el marco de los juicios derivados de las protestas del 11J.

El contexto de estas negociaciones incluye el indulto masivo de 2,010 reclusos anunciado el 2 de abril por el régimen cubano, una medida que, sin embargo, excluyó explícitamente a quienes cometieron delitos contra la autoridad, dejando fuera a la mayoría de los presos políticos de mayor perfil.

Cuba registra actualmente un máximo histórico de 1,250 presos políticos, según Prisoners Defenders, cifra que refleja el endurecimiento represivo del régimen incluso en medio de las conversaciones diplomáticas.

Otero Alcántara protagonizó recientemente una huelga de hambre de ocho días que concluyó el 6 de abril, en protesta por sus condiciones de reclusión. Previamente, un recurso de hábeas corpus presentado en su favor había sido rechazado irregularmente el 23 de marzo por un tribunal cubano.

En paralelo a las presiones de Washington, la diplomacia vaticana también ha dado frutos parciales: en marzo se anunció la excarcelación de 51 presos más por mediación vaticana, aunque los casos más emblemáticos permanecen sin resolverse.

El presidente Trump ha elevado públicamente la retórica sobre Cuba, prometiendo un Nuevo Amanecer para Cuba, y ante preguntas sobre planificación militar no descartó ninguna opción sobre la mesa, en declaraciones realizadas durante un mitin en Phoenix.