Arrestan a soldado en EE.UU. por apostar por la captura de Maduro: ganó 400 mil dólares

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Un sargento maestro de las fuerzas especiales del Ejército de EE.UU. fue arrestado y acusado formalmente el jueves por usar información clasificada sobre la operación que capturó a Nicolás Maduro para apostar en una plataforma de predicción en línea y obtener ganancias de más de 400,000 dólares, reportó CNN.
El acusado es Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, soldado en servicio activo destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, quien participó directamente en la planificación y ejecución de la Operación Resolución Absoluta, la misión que extraditó a Maduro de Caracas en la madrugada del tres de enero de 2026.
Según la acusación formal revelada el jueves, Van Dyke abrió una cuenta en Polymarket —uno de los mercados de predicción más conocidos— el 26 de diciembre de 2025 bajo el alias "Burdensome-Mix" y realizó aproximadamente 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el dos de enero, horas antes de la captura nocturna.
Invirtió alrededor de 32,000 dólares en contratos que el mercado consideraba poco probables, entre ellos más de 436,000 acciones del contrato "¿Maduro fuera del poder para el 31 de enero de 2026?".
La operación involucró más de 200 militares y 150 aeronaves en su ejecución y Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en un búnker durante el operativo.
Se declaró inocente y permanece recluido en el Centro de Detención tras comparecer ante un juez en Nueva York.
Van Dyke enfrenta cinco cargos penales: uno de fraude electrónico, entre otros delitos relacionados con el uso indebido de información clasificada.
Este caso representa además la primera aplicación de la llamada "Eddie Murphy Rule", una norma que prohíbe operar en mercados de materias primas o derivados usando información privilegiada del gobierno.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la implicación de un militar estadounidense
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado durante la "Operación Resolución Absoluta", una intervención militar estadounidense llevada a cabo por la unidad de élite Delta Force en la madrugada del 3 de enero de 2026. La operación incluyó ataques aéreos, un apagón en Caracas y una incursión terrestre para capturar al mandatario y a su esposa, Cilia Flores, mientras dormían en su residencia. La misión fue coordinada desde el Comando Sur en Florida y contó con apoyo de inteligencia colombiana y de la oposición venezolana.
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, según la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos se relacionan con su presunta participación en redes de narcotráfico protegidas por el Estado venezolano.
¿Por qué fue arrestado el sargento maestro Gannon Ken Van Dyke?
Gannon Ken Van Dyke fue arrestado por usar información clasificada sobre la operación que capturó a Nicolás Maduro para apostar en una plataforma de predicción en línea y obtener ganancias de más de 400,000 dólares. Está acusado de fraude electrónico y otros delitos relacionados con el uso indebido de información clasificada.
¿Qué es la "Eddie Murphy Rule" y cómo se relaciona con este caso?
La "Eddie Murphy Rule" es una norma que prohíbe operar en mercados de materias primas o derivados usando información privilegiada del gobierno. En este caso, es relevante porque es la primera vez que se aplica esta regla debido a que Van Dyke utilizó información clasificada para apostar en un mercado de predicción y obtener beneficios económicos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.