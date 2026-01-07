Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante operativo de captura: Esto fue lo que pasó

Vuando las unidades Delta Force irrumpieron, Maduro y su esposa intentaron huir y esconderse dentro de una sala de seguridad con puertas de acero, pero ambos chocaron contra paredes y marcos bajos, lo que les causó hematomas, sangrado y golpes en la cabeza.

Miércoles, 7 Enero, 2026 - 12:23

Maduro y Cilia Flores son llevados ante el juez © Captura de video YouTube / Negocios TV - X / @ConCiliaFlores
Maduro y Cilia Flores son llevados ante el juez Foto © Captura de video YouTube / Negocios TV - X / @ConCiliaFlores

Vídeos relacionados:

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la operación militar estadounidense que terminó con su captura en Caracas la madrugada del 3 de enero, según múltiples fuentes oficiales y medios internacionales.  

El operativo, denominado Operation Absolute Resolve, fue una de las intervenciones directas más audaces de Estados Unidos en la región en décadas y combinó ataques aéreos, un apagón provocado en Caracas, bombardeos selectivos y una incursión terrestre de fuerzas especiales.

Captura de pantalla Facebook / CNN

Según relataron a NBC funcionarios y personas familiarizadas con la misión, Maduro y Flores intentaron huir y esconderse dentro del complejo cuando las unidades Delta Force irrumpieron.  

En su intento de refugiarse en una sala de seguridad con puertas de acero, ambos chocaron contra paredes y marcos bajos, lo que les causó hematomas, sangrado y golpes en la cabeza.  

Testigos del primer juicio en Nueva York señalaron que Maduro cojeaba y tenía dificultades para caminar, mientras que Flores parecía desorientada en algunos momentos. 

Lo más leído hoy:

Las fuerzas estadounidenses utilizaron granadas aturdidoras —dispositivos que generan intensos destellos y fuertes sonidos— para desorientar a los ocupantes antes de entrar en la residencia protegida.  

Estas luces y explosiones formaron parte del asalto para neutralizar cualquier resistencia y permitir que los operadores se movieran con mayor seguridad por el interior del búnker fortificado. 

Tras ser capturados, ambos fueron evacuados en helicóptero y trasladados a la Base Aérea Stewart, al norte de Nueva York, donde recibieron evaluaciones médicas iniciales.  

Más tarde, comparecieron ante un tribunal federal en Manhattan, enfrentando cargos por narcotráfico y narco-terrorismo, a los cuales se declararon no culpables.  

En la audiencia, Flores apareció con vendajes en la cabeza y moretones visibles, y su abogado solicitó más exámenes médicos por posibles fracturas en las costillas. Maduro, por su parte, insistió en que había sido “secuestrado” y se describió a sí mismo como “prisionero de guerra”. 

El operativo también dejó un saldo significativo en Venezuela: fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas sufrieron decenas de bajas durante los enfrentamientos, y el gobierno de Caracas declaró duelo nacional. Estados Unidos reportó varios efectivos heridos, aunque sin fatalidades entre sus filas.  

La captura de Maduro y Flores reconfigura el escenario político venezolano y abre un período de incertidumbre en el país bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. 

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Nicolás Maduro
Ataque EE.UU. a Venezuela
Heridos
Detenciones
Fuerzas Armadas de EE.UU
centros de detención
Justicia Americana
Internacionales
Venezuela
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Miércoles, 07 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada