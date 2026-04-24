ICE deportará a la esposa de un sargento latino con 27 años de servicio militar pese a promesa de liberarla

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ICE confirmó este jueves que deportará a Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento de primera clase José Serrano, un militar puertorriqueño con 27 años de servicio activo en el Ejército de Estados Unidos, pese a que la agencia había prometido previamente ponerla en libertad.

Rivera Ortega fue arrestada el 14 de abril durante una cita rutinaria de inmigración en El Paso, Texas, adonde acudió en el marco de una solicitud del programa de protección migratoria para cónyuges de militares que Serrano había presentado en 2025 y que permanecía pendiente de resolución.

El miércoles, Serrano informó públicamente que ICE había prometido liberar a su esposa, pero horas después la agencia se retractó y confirmó que procedería con la deportación.

La familia calificó la situación como una promesa rota e indicó que planea demandar para detener el proceso, presentando una petición de habeas corpus en un tribunal federal, según CBS News.

Según sus allegados, ella ha seguido las reglas de inmigración al pie de la letra durante todo el proceso migratorio, lo que hace aún más dolorosa la decisión de la agencia.

El caso recuerda al de Annie Ramos, de 22 años y originaria de Honduras, otra esposa de militar detenida en circunstancias similares.

"Les fallaron y rompieron su promesa a pesar de los 27 años de servicio en el Ejército de José Serrano", denunció la familia ante la opinión pública.