ICE deportará a la esposa de un sargento latino con 27 años de servicio militar pese a promesa de liberarla

Vídeos relacionados:
ICE confirmó este jueves que deportará a Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento de primera clase José Serrano, un militar puertorriqueño con 27 años de servicio activo en el Ejército de Estados Unidos, pese a que la agencia había prometido previamente ponerla en libertad.
Rivera Ortega fue arrestada el 14 de abril durante una cita rutinaria de inmigración en El Paso, Texas, adonde acudió en el marco de una solicitud del programa de protección migratoria para cónyuges de militares que Serrano había presentado en 2025 y que permanecía pendiente de resolución.
El miércoles, Serrano informó públicamente que ICE había prometido liberar a su esposa, pero horas después la agencia se retractó y confirmó que procedería con la deportación.
La familia calificó la situación como una promesa rota e indicó que planea demandar para detener el proceso, presentando una petición de habeas corpus en un tribunal federal, según CBS News.
Según sus allegados, ella ha seguido las reglas de inmigración al pie de la letra durante todo el proceso migratorio, lo que hace aún más dolorosa la decisión de la agencia.
El caso recuerda al de Annie Ramos, de 22 años y originaria de Honduras, otra esposa de militar detenida en circunstancias similares.
"Les fallaron y rompieron su promesa a pesar de los 27 años de servicio en el Ejército de José Serrano", denunció la familia ante la opinión pública.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de cónyuges de militares por ICE
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ICE decidió deportar a Deisy Rivera Ortega?
ICE decidió deportar a Deisy Rivera Ortega a pesar de una promesa previa de liberarla, argumentando que su solicitud de protección migratoria bajo el programa Parole in Place estaba pendiente. La situación ha sido calificada como una promesa rota por la familia, quienes planean demandar para detener el proceso.
¿Qué es el programa Parole in Place y cómo afecta a cónyuges de militares?
El programa Parole in Place está diseñado para ofrecer protecciones migratorias a cónyuges de militares en situación irregular, permitiéndoles permanecer en EE.UU. mientras se resuelve su estatus migratorio. Sin embargo, casos recientes muestran que ICE ha intensificado detenciones incluso en situaciones en las que las solicitudes están pendientes.
¿Qué precedentes hay de deportaciones similares de cónyuges de militares?
Existen precedentes de deportaciones similares, como el caso de Annie Ramos, esposa de un sargento, quien fue detenida y puesta en riesgo de deportación pese a estar casada con un militar estadounidense. Estos casos han generado preocupación sobre el impacto de las políticas migratorias actuales en la moral de las tropas y sus familias.
¿Cómo afecta la deportación de cónyuges de militares a las familias y al servicio militar?
La deportación de cónyuges de militares puede afectar gravemente a las familias, generando inestabilidad emocional y económica. Además, puede impactar la moral de los soldados que dependen de la estabilidad familiar para cumplir con su servicio, especialmente en contextos de despliegue internacional y tensiones militares.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.