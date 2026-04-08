Esposa de sargento del Ejército de EE.UU. detenida y en riesgo de deportación

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Annie Ramos, de 22 años, esposa del sargento primero Matthew Blank, fue detenida por agentes federales de inmigración dentro de la base militar de Fort Polk, en Luisiana, apenas días después de casarse, y permanece en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Basile, en riesgo de ser deportada a Honduras.

Blank, de 23 años, llevó a su esposa a la base el pasado jueves para que iniciara el proceso de recibir beneficios militares y avanzar hacia la obtención de la residencia permanente. La pareja contrajo matrimonio en marzo en Houston, Texas, y lo que debía ser el inicio de su vida juntos en la base se convirtió en una detención.

"Nunca imaginé que tratar de hacer lo correcto llevaría a que me la quitaran", publicó la agencia AP.

El caso ha generado preocupación dentro de la comunidad militar, donde organizaciones de apoyo a familias de soldados advierten que situaciones como esta pueden afectar la moral de las tropas y sus seres queridos. Señalan que muchos militares dependen de la estabilidad de sus familias para cumplir con sus funciones, especialmente en contextos de tensión internacional o despliegues en el extranjero.

Expertos en inmigración también han cuestionado la actuación de las autoridades, argumentando que tradicionalmente se ha mostrado cierta flexibilidad en casos que involucran a familiares directos de miembros activos del ejército. Según estos especialistas, un endurecimiento de las políticas en este ámbito podría enviar un mensaje negativo a quienes consideran enlistarse en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, el sargento Blank continúa buscando alternativas legales para evitar la deportación de su esposa, en un proceso que podría prolongarse durante semanas o meses. El desenlace del caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las políticas migratorias en relación con las familias de militares en servicio activo en Estados Unidos.