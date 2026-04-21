Morales Ojeda queda en evidencia: La campaña de firmas en Cuba no es lo que dicen

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Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y miembro del Buró Político, publicó este domingo en Facebook que las organizaciones de la sociedad civil han lanzado la convocatoria de recogida de firmas denominada "Por la Patria", como respuesta a un contexto de bloqueo, calumnias, agresiones mediáticas y una guerra híbrida permanente, una afirmación que los hechos documentados desmienten de forma directa.

La campaña fue anunciada el pasado viernes por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, durante la clausura del V Coloquio Internacional Patria celebrado en La Habana entre el 16 y el 18 de abril.

El propio gobernante Miguel Díaz-Canel inauguró el proceso el domingo en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, Matanzas, durante el acto central por el 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón.

La contradicción de Morales Ojeda es flagrante: él mismo fue el orador principal en ese acto de Playa Girón donde se lanzó la campaña, y horas después la presentó en redes sociales como una iniciativa surgida desde abajo.

Sin embargo, en Cuba no existe una sociedad civil independiente real. Las llamadas organizaciones de masas —los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras— están subordinadas al PCC, cuya Constitución de 2019 lo consagra como fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado.

Los libros de firmas se abrieron en todas las comunidades, centros laborales y estudiantiles del país a partir de este domingo, para respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre", emitida el 17 de abril.

Opositores rechazaron la campaña de inmediato. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), llamó a no firmar, calificando la iniciativa de apoyo a la "tiranía". La activista Yamilka Lafita Cancio, conocida en redes sociales como Lara Crofs, también rechazó públicamente participar.

Manuel Cuesta Morúa cuestionó el alcance real de la campaña, señalando que "en una circunstancia en la que la impopularidad del régimen es altísima", el gobierno intenta demostrar popularidad obligando a firmar para legitimar una "revolución que en los últimos años va languideciendo".

La antropóloga Jenny Pantoja Torres advirtió que muchas personas participan no por convicción sino por desesperación económica y coacción institucional, dado que dependen del Estado para subsistir y la no participación puede implicar señalamientos y sanciones laborales o estudiantiles.