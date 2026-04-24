Cubana se niega a firmar el nuevo circo del gobierno: "Mi dignidad no tiene precio"

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Una cubana identificada como Claudia González publicó este jueves en Facebook un contundente rechazo a la campaña de recogida de firmas lanzada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, bajo el título "Mi firma no la doy, porque mi dignidad no tiene precio".
La campaña, denominada "Mi firma por la Patria", fue lanzada el 19 de abril por Díaz-Canel en un acto en Ciénaga de Zapata, Matanzas, coincidiendo con el 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón.
Aunque el régimen la presenta como un movimiento espontáneo de la sociedad civil, está organizada y dirigida por el Partido Comunista de Cuba, con la participación de Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Yuniasky Crespo, jefa del departamento Ideológico del PCC.
"Hoy el gobierno cubano despliega un nuevo circo del gobierno: una recogida de firmas. Salen a las calles con sus carpetas y su retórica vacía, pidiéndole al pueblo que selle con tinta su propia condena", escribió González.
La cubana fue directa al explicar sus razones: "No firmo. Y lo digo con el dolor de quien ve a su patria desangrarse y con la rabia de quien sabe que esa firma no es para salvar a Cuba, sino para salvarles el puesto a los que la destruyeron".
Entre los motivos que enumera, González señala el hambre que padece el pueblo mientras los dirigentes "exhiben barrigas llenas y mesas servidas", los apagones que consumen la vida de los cubanos "en el calor y la oscuridad", la represión contra quienes alzan la voz, el deterioro de escuelas y hospitales, y la corrupción del gobierno.
"No puedo firmar para validar el hambre. No puedo firmar para aceptar que un niño cubano se vaya a la cama sin comer o que despierte sin un vaso de leche para desayunar", afirmó.
Sobre el sistema de salud, González fue igualmente categórica: "Los hospitales parecen zonas de guerra, donde no hay ni una aspirina, ni gasas, ni condiciones humanas mínimas para morir con dignidad, mientras el sistema sigue vendiendo una 'potencia médica' que solo existe en sus vallas publicitarias".
Su mensaje también incluyó un rechazo directo al presidente: "No, señor presidente, no apruebo sus mentiras ni su corrupción disfrazada de 'sacrificio'. No quiero su sistema fallido ni su gobierno sordo".
El rechazo de González se suma a una ola creciente de voces críticas contra la iniciativa oficial. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la calificó de farsa a favor de la tiranía.
El cantante Manolín "El Médico de la Salsa" publicó el miércoles un mensaje usando la consigna "No salves a tus verdugos", acusando al régimen de usar al pueblo como escudo.
Opositores también denuncian presión y coacción en barrios, escuelas y centros de trabajo, con amenazas de despido para quienes no participen.
La campaña busca recolectar millones de firmas antes del primero de mayo en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre", emitida el 17 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
No es la primera vez que el régimen recurre a este mecanismo: en septiembre de 2025 organizó una campaña similar en apoyo al régimen venezolano de Nicolás Maduro, también con denuncias generalizadas de coacción.
González cerró su publicación con una declaración de principios: "Mi firma pertenece a la esperanza de un cambio real, no a la continuidad de nuestra agonía. No firmo por el pasado, yo apuesto por el futuro".
Preguntas frecuentes sobre la campaña "Mi firma por la Patria" en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la campaña "Mi firma por la Patria" lanzada por el régimen cubano?
La campaña "Mi firma por la Patria" es una iniciativa del Partido Comunista de Cuba para recolectar firmas en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre". Se presenta como un movimiento espontáneo de la sociedad civil, pero está organizada y dirigida por el gobierno, con participación de altos funcionarios del Partido Comunista. Su objetivo es recolectar millones de firmas antes del primero de mayo.
¿Por qué Claudia González se niega a firmar en esta campaña?
Claudia González se niega a firmar porque considera que su dignidad no tiene precio y que la campaña no busca salvar a Cuba, sino asegurar el poder de quienes han destruido el país. Denuncia la situación de hambre, apagones, represión, deterioro de servicios básicos y corrupción del gobierno como razones para no apoyar la iniciativa.
¿Qué críticas ha recibido la campaña "Mi firma por la Patria"?
La campaña ha sido criticada por ser vista como una farsa y un mecanismo de coacción organizado por el gobierno para simular apoyo popular. Opositores como José Daniel Ferrer y activistas como Lara Crofs han llamado a no firmar, calificándola de un esfuerzo por legitimar un régimen impopular y represivo. Se ha denunciado presión y coacción en barrios, escuelas y centros de trabajo para forzar la participación.
¿Cuál es la situación actual en Cuba que rodea esta campaña?
Cuba enfrenta una grave crisis económica y social, con escasez de alimentos, medicamentos, apagones prolongados y un sistema de salud deteriorado. La economía se ha contraído significativamente, y hay una marcada impopularidad del régimen. Las campañas de firmas son vistas como intentos del gobierno por desviar la atención de estos problemas y proyectar una imagen de apoyo popular que no refleja la realidad.
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