Cubana se niega a firmar el nuevo circo del gobierno: "Mi dignidad no tiene precio"

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Una cubana identificada como Claudia González publicó este jueves en Facebook un contundente rechazo a la campaña de recogida de firmas lanzada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, bajo el título "Mi firma no la doy, porque mi dignidad no tiene precio".

La campaña, denominada "Mi firma por la Patria", fue lanzada el 19 de abril por Díaz-Canel en un acto en Ciénaga de Zapata, Matanzas, coincidiendo con el 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón.

Aunque el régimen la presenta como un movimiento espontáneo de la sociedad civil, está organizada y dirigida por el Partido Comunista de Cuba, con la participación de Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Yuniasky Crespo, jefa del departamento Ideológico del PCC.

"Hoy el gobierno cubano despliega un nuevo circo del gobierno: una recogida de firmas. Salen a las calles con sus carpetas y su retórica vacía, pidiéndole al pueblo que selle con tinta su propia condena", escribió González.

La cubana fue directa al explicar sus razones: "No firmo. Y lo digo con el dolor de quien ve a su patria desangrarse y con la rabia de quien sabe que esa firma no es para salvar a Cuba, sino para salvarles el puesto a los que la destruyeron".

Entre los motivos que enumera, González señala el hambre que padece el pueblo mientras los dirigentes "exhiben barrigas llenas y mesas servidas", los apagones que consumen la vida de los cubanos "en el calor y la oscuridad", la represión contra quienes alzan la voz, el deterioro de escuelas y hospitales, y la corrupción del gobierno.

"No puedo firmar para validar el hambre. No puedo firmar para aceptar que un niño cubano se vaya a la cama sin comer o que despierte sin un vaso de leche para desayunar", afirmó.

Sobre el sistema de salud, González fue igualmente categórica: "Los hospitales parecen zonas de guerra, donde no hay ni una aspirina, ni gasas, ni condiciones humanas mínimas para morir con dignidad, mientras el sistema sigue vendiendo una 'potencia médica' que solo existe en sus vallas publicitarias".

Su mensaje también incluyó un rechazo directo al presidente: "No, señor presidente, no apruebo sus mentiras ni su corrupción disfrazada de 'sacrificio'. No quiero su sistema fallido ni su gobierno sordo".

El rechazo de González se suma a una ola creciente de voces críticas contra la iniciativa oficial. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la calificó de farsa a favor de la tiranía.

El cantante Manolín "El Médico de la Salsa" publicó el miércoles un mensaje usando la consigna "No salves a tus verdugos", acusando al régimen de usar al pueblo como escudo.

Opositores también denuncian presión y coacción en barrios, escuelas y centros de trabajo, con amenazas de despido para quienes no participen.

La campaña busca recolectar millones de firmas antes del primero de mayo en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre", emitida el 17 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No es la primera vez que el régimen recurre a este mecanismo: en septiembre de 2025 organizó una campaña similar en apoyo al régimen venezolano de Nicolás Maduro, también con denuncias generalizadas de coacción.

González cerró su publicación con una declaración de principios: "Mi firma pertenece a la esperanza de un cambio real, no a la continuidad de nuestra agonía. No firmo por el pasado, yo apuesto por el futuro".