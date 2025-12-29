El 2025 se apaga en Cuba: otro fin de año entre apagones, promesas y silencio oficial

Vídeos relacionados:

Cuba despide el 2025 casi a oscuras. Tras un año de apagones y crisis, el país llega al fin de año con la esperanza agotada. Las promesas del gobierno se desvanecen mientras millones de cubanos enfrentan las fiestas sin luz, sin comida suficiente y con el futuro cada vez más incierto.

El 2025 quedará como uno de los años más oscuros de la última década. Los apagones se extendieron por casi todo el país, con cortes de más de 20 horas al día y un déficit de generación que superó los 2.000 megawatts. Ni siquiera La Habana escapó: hubo días con más de 12 horas sin electricidad.

El gobierno culpó a las viejas termoeléctricas y a la falta de combustible, pero los cubanos saben que el problema es mucho más profundo. El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que fue un año “muy difícil y tenso” y advirtió que en 2026 las afectaciones seguirán.

La crisis eléctrica vino acompañada del colapso económico. El dólar cerró el año en unos 435 pesos, el euro superó los 480 y el MLC rondó los 410 en el mercado informal. La inflación disparó los precios de los alimentos básicos, dejando a las familias al borde del hambre. En Holguín, un saco de carbón llegó a costar 1.400 pesos en plena ola de apagones.

Mientras los salarios siguen congelados, las remesas y el trueque son la única tabla de salvación. Cada alza del dólar o del euro refleja no solo el valor real de la moneda, sino la desesperanza de un país sin rumbo económico.

El discurso oficial insiste en que “resistir es vencer”, pero la gente ya no lo cree. Las redes sociales se llenan de críticas y sarcasmos cada vez que un funcionario promete mejoras. Cuando el primer ministro, Manuel Marrero, anunció más de mil millones de dólares para reparar el sistema eléctrico, la reacción fue inmediata: “O sobran ceros o faltan megawatts”, escribió un usuario.

Lo más leído hoy:

Mientras el diario Granma celebra “victorias de la Revolución”, la mayoría solo ve más oscuridad. Las redes se han convertido en el verdadero termómetro del país: un espacio donde los cubanos expresan cansancio, ironía y un deseo profundo de cambio.

El apagón cubano ya no es solo eléctrico: es también moral y político. Cada noche sin luz simboliza un modelo agotado, un sistema que perdió la energía y la confianza de su pueblo. Pero, incluso en medio de la oscuridad, la solidaridad y el ingenio de los cubanos mantienen encendida una chispa de esperanza. Esa llama, cada vez más débil, exige cambios reales antes de que el 2026 sea solo la prolongación de otra larga noche.