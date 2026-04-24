La ansiedad de los cubanos cuando no hay apagón

Un video publicado en Facebook por Samuel Fajardo Marrero captura con apenas 16 segundos lo que sienten muchos habaneros estos días: un cubano mordiéndose las uñas y mirando fijamente la lámpara del techo, incapaz de relajarse ante algo tan simple como tener luz.

La situación recuerda el refrán, "palo porque bogas, y palo porque no bogas". La crisis energética sigue en el punto de mira de los cubanos, sin importar lo que haga el régimen. Las personas saben que el apagón llegará de un momento a otro.

La Habana acumula aproximadamente cuatro días consecutivos sin apagones por déficit de generación, un hecho tan inusual que, en lugar de alivio, ha desatado desconfianza y ansiedad anticipatoria en la población.

La reacción en redes sociales lo dice todo. "A prepararse para la semana que viene, esto está raro raro", escribió un habanero.

Una madre de familia no pudo evitar la ironía: "¡La Unión Eléctrica y su varita mágica!". Otro cubano fue más escueto: "Aquí todo sigue igual", en referencia a los apagones en el resto del país que no han mejorado.

El escepticismo tiene fundamento. La mejora temporal en la capital se explica por la llegada de combustible ruso el 17 de abril, tras casi cuatro meses sin importaciones de petróleo.

Eso permitió reducir el déficit de generación de 1.945 megavatios el primero de abril a 1.012 megavatios el 21 de abril, el pronóstico más bajo desde noviembre de 2025. Sin embargo, el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió sin rodeos: "Solo con este barco tenemos hasta el fin de este mes".

El impacto de la crisis energética en la salud mental de la población cubana ha sido documentado por especialistas.

La psicóloga social Yadira Albet advirtió que esta "incertidumbre genera angustia, estrés y hasta depresión crónica". La socióloga Elaine Acosta va más lejos y califica la situación como una verdadera "epidemia de salud mental", alimentada por la precariedad económica, la falta de alimentos y la imposibilidad de acceder a atención especializada.

La paradoja que retrata el video de Fajardo Marrero es también una radiografía del daño acumulado. Después de meses y años de apagones diarios, tener luz se ha vuelto más inquietante que reconfortante.