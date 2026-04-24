Amelia Calzadilla: "Cuba necesita una operación quirúrgica como Venezuela"

La activista cubana Amelia Calzadilla abogó por una "operación quirúrgica" para Cuba similar a la que ocurrió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y advirtió que la situación en la isla "dejó de ser crisis" para convertirse en "tortura directamente".

Calzadilla hizo estas declaraciones en una entrevista con CiberCuba, en la que aclaró expresamente que hablaba en nombre propio y no en representación de Ciudadanía y Libertad, organización opositora cubana de la que es coordinadora de programas.

La activista describió lo ocurrido en Venezuela no como una intervención militar convencional, sino como un proceso diferente.

"Lo que nosotros visualizamos en Venezuela no fue una intervención militar. Nosotros visualizamos un proceso de operación quirúrgica donde se extrajo al dictador y se le impuso claramente condiciones a los que quedaban para poder transitar hacia la democracia", afirmó.

Calzadilla citó como señales del avance democrático venezolano el anunciado retorno de María Corina Machado y el inicio de un proceso de amnistía política en ese país.

"Venezuela no se puede decir que haya llegado ya al punto de la democracia, pero pasará. Está en el camino", sostuvo.

Para ilustrar por qué una intervención externa no equivaldría a una pérdida de soberanía, la activista recurrió a la imagen de una madre cubana en el Cerro aguantando apagones, con comida echándose a perder y tres hijos llorando.

"Lo último que pensaría es que es una pérdida de la soberanía, porque me quitarían el mal de raíz. Yo creo que es la apertura y el camino hacia alcanzar la verdadera soberanía", argumentó.

Calzadilla fue contundente al describir el estado del pueblo cubano. "Nuestro país no está en condiciones de extender la tortura. Ya esto dejó de ser crisis. Esto es una tortura directamente", señaló, añadiendo que la población está "demasiado débil" y "psicológicamente destruida" para resolver el conflicto por sí sola.

La activista extendió el concepto de encarcelamiento más allá de los presos políticos formales. "Si el pueblo de Cuba está preso, todos nosotros estamos presos. Están presos los que han hablado y están en una cárcel. Está preso el que está sentado en Campo Florido aguantando un apagón y teniendo que tragarse su propia ira", expresó.

Calzadilla también incluyó en esa condición a los cubanos en el exilio. Sus declaraciones se producen el mismo día en que venció el ultimátum de dos semanas que Washington impuso al régimen cubano para liberar presos políticos emblemáticos, en el marco de negociaciones secretas iniciadas el 10 de abril.

El régimen rechazó esa exigencia declarando que los asuntos internos "no están sobre la mesa", mientras que unos 760 presos políticos permanecían recluidos en la isla a marzo de 2026, según estimaciones del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

"Yo no quisiera ni siquiera que necesitáramos ayuda. Yo quisiera que tuviéramos la autonomía suficiente como para poder resolver el conflicto nosotros solos. Pero lamentablemente estamos en el punto en el que nos estamos dando cuenta que nuestro pueblo no puede más", concluyó Calzadilla.