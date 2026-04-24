Proyectan nuevo pozo para paliar crítica situación del agua en Matanzas

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Las autoridades de Matanzas ultiman detalles logísticos para iniciar la perforación de un nuevo pozo en el sistema de abasto de Bello, una obra hidráulica que, según el régimen, beneficiará a más de 60 mil habitantes del consejo popular de Versalles y la zona industrial de la ciudad.

Guillermo Cué Lugo, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAA) de la provincia, explicó que ya se trasladó la mayor parte del equipamiento técnico al sitio. Solo se espera por la incorporación de la camisa, tubo de hierro para mantener la estructura del pozo, condicionado por las características arcillosas del terreno que exigen ese revestimiento especial, precisó el funcionario.

Asimismo, confirmó que la brigada especializada de la Empresa Nacional de Perforación UEB Centro Zona Integral Matanzas también está lista para comenzar y que el pozo alcanzará una profundidad de más de 20 metros y contará con una bomba sumergible de 100 litros por segundo.

Los trabajos incluirán además mantenimiento a las redes de energía para minimizar los efectos de los apagones en el funcionamiento del pozo, un reconocimiento implícito de que la crisis eléctrica es parte inseparable del colapso hídrico que padece la provincia.

Matanzas es una de las provincias con mayores problemas de abasto de agua en Cuba. De los 518 mil habitantes que reciben agua por tuberías, más de 29 mil sufren carencias permanentes por roturas en las redes. Los 13 municipios de la provincia están afectados, con más de 300 mil personas sin estabilidad en el suministro, según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de principios de abril.

La desesperación de la población ha derivado en soluciones extremas y riesgosas: más de 40 pozos han sido perforados ilegalmente en aceras y patios, principalmente en el reparto Playa, lo que implica una cifra duplicada entre octubre de 2025 y febrero de 2026. El precio de las pipas privadas se disparó de 4,000 a hasta 10,000 pesos por cisterna de 4,000 litros. La contaminación del agua ha generado además una alerta sanitaria: en abril se reportaron 18 casos de hepatitis A en la barriada de Versalles —precisamente la zona que el nuevo pozo pretende beneficiar— y casos adicionales en La Marina, Cidra y otros municipios, lo que llevó a las autoridades sanitarias a ordenar hervir y clorar el agua.

La crisis de Matanzas no es nueva ni coyuntural. En febrero de 2025, la fuente de abasto de Bello —el mismo sistema donde ahora se proyecta el nuevo pozo— fue contaminada con coliformes fecales por un derrame del Central Azucarero Boris Luis Santa Coloma, obligando a suspender temporalmente el suministro. El deterioro acumulado de décadas en la infraestructura hidráulica, agravado por los apagones crónicos —el 87% del sistema de acueducto cubano depende de la red eléctrica nacional— y con el hecho de que 2025 fue el quinto año más seco desde 1901, configuran un escenario de colapso que una sola perforación difícilmente podrá revertir.

A nivel nacional, alrededor de un millón de personas dependen de camiones cisterna para acceder al agua potable, un servicio limitado por la escasez de diésel. La ONU elaboró un plan de acción de 94.1 millones de dólares para atender a dos millones de cubanos en 63 municipios de ocho provincias, aunque su distribución enfrenta serios obstáculos por la falta de combustible en la Isla.