Angelina Castro cuestiona estrategia del exilio político hacia Cuba: "Nos están jodiendo"

La actriz cubana Angelina Castro lanzó una crítica frontal contra la estrategia política del exilio cubano en Estados Unidos, asegurando que décadas de financiamiento y votos entregados a congresistas cubanoamericanos no han producido ningún resultado concreto para la isla ni para los cubanos que viven en el país.

En una entrevista reciente con CiberCuba, Castro afirmó no tener "ninguna ilusión" con la situación de Cuba y haber dejado de creer en lo que llama "cuentos de hadas" desde hace tiempo.

"Soy una señora mayor, ya voy para casi 50 años, y después que uno pasa los 40 uno se tiene que sentar y darse cuenta de las estupideces que uno ha creído toda la vida y cómo hemos sido usados", declaró.

Castro, radicada en Miami y perteneciente al llamado exilio histórico cubano, señaló que Estados Unidos lleva décadas otorgando fondos a instituciones de lucha por Cuba "y no hemos llegado a ningún lugar".

Para la actriz, el momento más cercano a una mejora real fue durante la apertura diplomática del gobierno de Obama, que fue duramente criticada por sectores del exilio.

"Lo más cerca que tuvimos de que la situación cubana se mejorara fue cuando Obama y fue criticado", dijo, añadiendo que gracias a esa apertura llegó el internet a la isla.

Castro defendió el diálogo como estrategia y criticó que tanto Obama como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, hayan sido atacados simplemente por sentarse a negociar con el régimen.

"Si hacemos lo mismo no vamos a tener resultados diferentes", sostuvo.

Su crítica más directa apuntó a la congresista republicana por Miami, María Elvira Salazar, a quien describió como alguien "más perdida que yo en una iglesia leyendo la Biblia".

Castro cuestionó las declaraciones de Salazar en las que afirmó que el presidente Donald Trump desconocía Trump desconocía la situación de los cubanos indocumentados. "Señora, no somos come mierda, ¿hasta cuándo nos van a estar engañando?", preguntó.

Castro argumentó que si Trump realmente ignorara lo que ocurre con los cubanos, pese a las numerosas leyes que Salazar impulsa supuestamente en su favor, entonces "el presidente no debería ser el presidente de este país".

La actriz llamó a la comunidad cubanoamericana a reconsiderar su comportamiento electoral.

Afirmó que votar por políticos que perjudican las condiciones de vida de los cubanos en Estados Unidos a cambio de promesas sobre la libertad de la isla es "una estupidez" que la comunidad lleva repitiendo por años.

"Nos están jodiendo acá en los Estados Unidos porque a mí Cuba verdaderamente me interesa.

Quiero que sea libre... pero yo no puedo votar por un senador ni por un congresista que me esté poniendo la cosa mal aquí con el sueño de hada de que me ponga la cosa mejor en Cuba. Eso es una estupidez de nosotros los cubanos y lo hemos hecho por años", concluyó.