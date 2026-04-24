Angelina Castro cuestiona estrategia del exilio político hacia Cuba: "Nos están jodiendo"

La actriz cubana Angelina Castro lanzó una crítica frontal contra la estrategia política del exilio cubano en Estados Unidos, asegurando que décadas de financiamiento y votos entregados a congresistas cubanoamericanos no han producido ningún resultado concreto para la isla ni para los cubanos que viven en el país.
En una entrevista reciente con CiberCuba, Castro afirmó no tener "ninguna ilusión" con la situación de Cuba y haber dejado de creer en lo que llama "cuentos de hadas" desde hace tiempo.
"Soy una señora mayor, ya voy para casi 50 años, y después que uno pasa los 40 uno se tiene que sentar y darse cuenta de las estupideces que uno ha creído toda la vida y cómo hemos sido usados", declaró.
Castro, radicada en Miami y perteneciente al llamado exilio histórico cubano, señaló que Estados Unidos lleva décadas otorgando fondos a instituciones de lucha por Cuba "y no hemos llegado a ningún lugar".
Para la actriz, el momento más cercano a una mejora real fue durante la apertura diplomática del gobierno de Obama, que fue duramente criticada por sectores del exilio.
"Lo más cerca que tuvimos de que la situación cubana se mejorara fue cuando Obama y fue criticado", dijo, añadiendo que gracias a esa apertura llegó el internet a la isla.
Castro defendió el diálogo como estrategia y criticó que tanto Obama como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, hayan sido atacados simplemente por sentarse a negociar con el régimen.
"Si hacemos lo mismo no vamos a tener resultados diferentes", sostuvo.
Su crítica más directa apuntó a la congresista republicana por Miami, María Elvira Salazar, a quien describió como alguien "más perdida que yo en una iglesia leyendo la Biblia".
Castro cuestionó las declaraciones de Salazar en las que afirmó que el presidente Donald Trump desconocía Trump desconocía la situación de los cubanos indocumentados. "Señora, no somos come mierda, ¿hasta cuándo nos van a estar engañando?", preguntó.
Castro argumentó que si Trump realmente ignorara lo que ocurre con los cubanos, pese a las numerosas leyes que Salazar impulsa supuestamente en su favor, entonces "el presidente no debería ser el presidente de este país".
La actriz llamó a la comunidad cubanoamericana a reconsiderar su comportamiento electoral.
Afirmó que votar por políticos que perjudican las condiciones de vida de los cubanos en Estados Unidos a cambio de promesas sobre la libertad de la isla es "una estupidez" que la comunidad lleva repitiendo por años.
"Nos están jodiendo acá en los Estados Unidos porque a mí Cuba verdaderamente me interesa.
Quiero que sea libre... pero yo no puedo votar por un senador ni por un congresista que me esté poniendo la cosa mal aquí con el sueño de hada de que me ponga la cosa mejor en Cuba. Eso es una estupidez de nosotros los cubanos y lo hemos hecho por años", concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la crítica de Angelina Castro al exilio cubano y la política hacia Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué crítica realizó Angelina Castro sobre la estrategia del exilio cubano en EE.UU.?
Angelina Castro criticó que décadas de apoyo político y financiero del exilio cubano en EE.UU. no han producido resultados concretos para mejorar la situación en Cuba. Aseguró que se han entregado fondos y votos a congresistas cubanoamericanos sin lograr avances significativos. Además, destacó que la apertura diplomática durante el gobierno de Obama fue lo más cerca que se estuvo de una mejora real.
¿Por qué defiende Angelina Castro el diálogo como estrategia hacia Cuba?
Angelina Castro defiende el diálogo porque considera que repetir las mismas estrategias no traerá resultados diferentes. Critica que figuras como Obama y Marco Rubio hayan sido atacadas por intentar negociar con el régimen cubano. Castro ve el diálogo como una vía necesaria para lograr cambios reales en la isla.
¿Qué opina Angelina Castro sobre el comportamiento electoral de la comunidad cubanoamericana?
Angelina Castro considera que es una "estupidez" votar por políticos que perjudican a los cubanos en EE.UU. con la esperanza de mejorar la situación en Cuba. Exhorta a la comunidad cubanoamericana a reconsiderar su comportamiento electoral, sugiriendo que las promesas de libertad para la isla no justifican votar por candidatos que empeoran las condiciones de vida en Estados Unidos.
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