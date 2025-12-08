María Elvira Salazar arremete contra pausa migratoria impuesta por Trump a ciudadanos de Cuba y otros 18 países

Vídeos relacionados:

La congresista republicana de Miami, María Elvira Salazar, criticó duramente la reciente decisión del gobierno de Donald Trump de suspender temporalmente todas las solicitudes de inmigración provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países catalogados como de “alto riesgo”.

En declaraciones al Miami Herald, la legisladora calificó la medida como “antiamericana”, y denunció que representa un “castigo colectivo” contra miles de inmigrantes que han cumplido con las leyes y los procesos establecidos.

“Congelar los procesos de asilo, residencia permanente y ciudadanía no es la solución. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que siguieron cada paso del proceso legal”, dijo Salazar.

“Eso es injusto, antiestadounidense y contradice todos los principios que defiende este país. Las verificaciones de antecedentes ya existen para detener a los terroristas y deberían existir”, añadió.

Salazar, una de las pocas congresistas cubanoamericanas en el Congreso, se distanció abiertamente de la línea dura de su propio partido, recordando que “miles de inmigrantes del sur de Florida han esperado pacientemente su turno”, y que la suspensión generalizada no distingue entre quienes han cometido delitos y quienes han cumplido la ley.

“Los inocentes no deben pagar por los pecados de los culpables”, afirmó la legisladora.

La nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitida la semana pasada tras un tiroteo en Washington D. C. cometido por un ciudadano afgano, establece una pausa generalizada en las solicitudes migratorias.

La medida afecta desde peticiones de residencia permanente hasta ceremonias de ciudadanía, e incluye la suspensión total de los procesos de asilo pendientes, sin importar el país de origen.

La política es una de las restricciones migratorias más amplias implementadas por la administración Trump desde su regreso al poder.

La orden del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) busca, según funcionarios del DHS, “reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de posibles amenazas”, pero ha generado preocupación y confusión entre abogados y comunidades inmigrantes del sur de Florida.

Contrastes dentro del bloque republicano de Miami

Mientras Salazar adoptó un tono crítico hacia la medida, sus colegas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez han emitido una declaración conjunta de apoyo a la política migratoria de Trump, argumentando que responde a fallas heredadas del anterior gobierno de Joe Biden.

“Durante cuatro años, nuestras advertencias urgentes sobre las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas, grotescamente irresponsables, y la inexistencia de verificación de antecedentes de la Administración Biden fueron ignoradas”, afirmaron ambos congresistas.

“Hoy, lamentablemente, nos enfrentamos a las consecuencias”, añaden.

Díaz-Balart y Giménez sostuvieron, además, que los esfuerzos de Trump buscan “proteger la seguridad nacional restaurando el orden, haciendo cumplir el estado de derecho y fortaleciendo la investigación de antecedentes”.

Este contraste refleja las tensiones internas en el bloque republicano de Miami, donde la migración -especialmente la de origen cubano y venezolano- es un tema de gran sensibilidad política y humana.

Impacto en el sur de Florida

La decisión del DHS ha provocado gran preocupación entre comunidades inmigrantes y abogados de inmigración, quienes advierten que la pausa agrava un sistema ya colapsado por años de retrasos.

Muchos inmigrantes de Cuba, Haití y Venezuela habían quedado en una situación de incertidumbre desde que el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, establecidos bajo la administración Biden, fueran cancelados a principios de este año.

Más de un millón de personas de estos países han perdido sus protecciones legales y se encuentran ahora en un limbo, tras la suspensión de entrevistas de asilo, aprobaciones de green cards y ceremonias de naturalización programadas.

En el sur de Florida, numerosos cubanos que esperaban jurar como ciudadanos estadounidenses esta semana recibieron notificaciones de cancelación de sus ceremonias, sumándose a la incertidumbre general.

Un debate político y moral

El enfrentamiento entre María Elvira Salazar y el resto del bloque republicano de Miami pone de relieve las divisiones internas del partido respecto a cómo abordar la inmigración en tiempos de alta tensión política y económica.

Para Salazar, la pausa migratoria traiciona los valores fundamentales de Estados Unidos, un país construido por inmigrantes.

“Castigar a los que hicieron todo bien no nos hace más seguros; solo nos hace menos justos”, dijo la congresista, reafirmando su postura a favor de una política migratoria firme pero compasiva.

El debate, sin embargo, continúa creciendo en una Florida donde la comunidad cubana -junto con la haitiana y la venezolana- vive en carne propia las consecuencias de las decisiones de Washington.