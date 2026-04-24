Administración Trump defiende su política migratoria: "Estamos cerrando la mayor laguna legal"

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La Casa Blanca respaldó este viernes un análisis que describe las reformas migratorias de la administración Trump como el cierre de la "mayor laguna legal en materia de inmigración" del país, en referencia al desmantelamiento sistemático del sistema de asilo estadounidense.

El artículo, publicado por la Asociación de Ciudadanos Americanos Maduros (AMAC), sostiene que el sistema de asilo —diseñado originalmente como salvaguarda para personas que huyen de persecución estatal específica— fue transformado durante las administraciones Obama y Biden en un mecanismo de migración masiva, con jueces que aprobaban solicitudes a tasas cercanas al 50%, expandiendo unilateralmente la definición de "persecución" para incluir pobreza generalizada o inestabilidad doméstica.

La Casa Blanca compartió el análisis con el mensaje de que los estadounidenses finalmente tienen un presidente "decidido" a defender el principio fundamental de que América pertenece al pueblo americano, no a millones que buscan eludir nuestras leyes.

El post fue publicado luego de conocerse que un tribunal federal de apelaciones de Washington bloqueó la medida en la que la administración del presidente Donald Trump restringía el acceso al asilo para los migrantes que cruzan la frontera sin autorización.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC de Estados Unidos determinó que la ley federal de inmigración no permite que Trump deporte a los inmigrantes mediante procedimientos de "expulsión sumaria creados por él mismo", ni que suspenda su derecho a solicitar asilo.

Crisis migratoria: algunos datos

Según datos del Instituto Cato, las entradas legales de solicitantes de asilo en puertos del suroeste cayeron un 99,9% entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, pasando de casi 40,000 mensuales a apenas 26.

La tasa de aprobación de asilo se desplomó al 7% en febrero de 2026, frente al aproximadamente 50% registrado bajo las administraciones anteriores, con un 79,6% de denegaciones a nivel nacional.

Entre las medidas concretas implementadas figura el desmantelamiento de la aplicación CBP One —que bajo Biden funcionaba como sistema de citas digitales para entradas fronterizas— reconvertida en CBP Home para facilitar autodeportaciones voluntarias.

La administración también destituyó a más de 100 jueces de inmigración y nombró 143 nuevos, muchos con perfiles de exfiscales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o abogados militares, según informó el diario The New York Times el 9 de abril.

El análisis señala que los jueces destituidos tenían tasas de aprobación del 46%, los que permanecieron del 15%, y los nuevos nombramientos de aproximadamente el 6%.

El Departamento de Seguridad Nacional propuso además en febrero una norma para extender el período de espera para permisos de trabajo de solicitantes de asilo de 180 a 365 días, eliminando así el incentivo económico que, según la administración, impulsaba solicitudes fraudulentas.

La administración también implementó detención obligatoria para solicitantes de asilo y suspendió la Lotería de Visas de Diversidad, mientras los visados de inmigrantes para residentes permanentes cayeron aproximadamente un 43% respecto a 2024, con una prohibición extendida a ciudadanos de 92 países.

El impacto sobre los cubanos es especialmente severo: la tasa de aprobación de asilo para ciudadanos de la isla cayó al 7% a nivel nacional y al 5,2% en estados como Arizona, donde solo se aprobaron 19 de 365 solicitudes en febrero de 2026.

En paralelo, las solicitudes de asilo de cubanos en Brasil superaron las 41,900 en 2025, un aumento del 88% frente al año anterior, lo que refleja el cierre de la vía estadounidense para miles de migrantes que huyen de la dictadura.

El objetivo declarado por la administración, según citó The New York Times, es "priorizar a quienes realmente buscan refugio del peligro, en lugar de quienes buscan saltarse la fila para entrar a Estados Unidos", en un contexto en que EE.UU. registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en al menos cincuenta años.