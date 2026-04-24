Tres cubanos arrestados en Texas por fraude con tarjetas en gasolineras que pudo costar 19 millones

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Tres ciudadanos cubanos fueron arrestados en Texas cuando instalaban dispositivos para robar datos bancarios en surtidores de gasolina, en un caso que, según autoridades, pudo haber causado pérdidas millonarias a consumidores en ese estado.

La detención ocurrió el pasado 16 de abril en la ciudad de Hewitt, como parte de un operativo conjunto entre el Centro de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Texas (TFCIC), el Departamento de Seguridad Pública y la policía local.

De acuerdo con reportes de los medios KFDM y KCENTV, los sospechosos fueron sorprendidos mientras colocaban dispositivos de “skimming” ocultos dentro de los dispensadores de combustible, diseñados para capturar información de tarjetas sin que los clientes lo noten.

Los detenidos fueron identificados como Yordanys Castillo Bejerano, Jeilier Sarria Gutiérrez y Lázaro Raúl Piñero Rodríguez, todos de nacionalidad cubana. Tras su arresto, las autoridades ejecutaron una orden de registro en una vivienda en Austin, donde encontraron equipos para clonar tarjetas, materiales utilizados en el fraude y numerosas tarjetas ya duplicadas.

Según las investigaciones, el grupo utilizaba dispositivos conocidos como “deep insert skimmers”, que se colocan dentro de la estructura interna de las bombas de gasolina y resultan prácticamente indetectables para el usuario común. Una vez obtenidos los datos bancarios, estos podían ser usados para compras fraudulentas o para clonar tarjetas.

Las autoridades también apuntan a que este tipo de redes suele operar de manera organizada y con distintos métodos para convertir la información robada en dinero. Entre ellos figura la compra de grandes cantidades de combustible con tarjetas clonadas para revenderlo en el mercado negro, así como la adquisición de productos de alto valor que luego son comercializados.

El desmantelamiento de esta operación evitó pérdidas potenciales de hasta 19 millones de dólares, según estimaciones oficiales citadas por KCENTV. “Este tipo de delincuencia organizada tiene como objetivo a ciudadanos comunes en las gasolineras”, señaló un representante del TFCIC, quien subrayó el impacto económico de estas prácticas.

Las autoridades creen que los detenidos podrían estar vinculados con múltiples casos similares en el área de Waco y otras zonas del estado, mientras la investigación sigue en curso.

Este tipo de casos recuerda la condena a cadena perpetua del cubano Yoerlán Suárez Corrales por delitos similares de clonación de tarjetas en Estados Unidos.

No es la primera vez que ciudadanos cubanos enfrentan cargos por este tipo de fraude en Texas. En 2018, el matrimonio cubano Yuvann Luis Noa y Marzolis Menes Tur fue arrestado en el estado por robo de miles de dólares mediante fraude con tarjetas.

Asimismo, Yasmani Granja Quijada fue condenado a 10 años de prisión por su participación en una estafa con tarjetas de crédito.