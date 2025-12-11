Régimen invierte en “eficiencia energética” para hoteles de Varadero y Jardines del Rey mientras el país sufre apagones

Vídeos relacionados:

El régimen cubano avanza en un proyecto de “eficiencia energética” en hoteles de los polos turísticos de Varadero y Jardines del Rey, mientras el resto del país continúa padeciendo apagones prolongados y restricciones en el consumo eléctrico.

Según informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN), un total de 13 instalaciones hoteleras aplican la Norma Cubana NC ISO-50001:2019 como parte del Proyecto Internacional Turismo Sostenible, liderado por la Agencia de Medio Ambiente y ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y del propio gobierno cubano.

María Tomás Zerquera, especialista de Cubaenergía, precisó que actualmente se trabaja en la documentación técnica para implementar la normativa y realizar auditorías energéticas, orientadas a optimizar el consumo eléctrico y reducir el uso de combustibles fósiles.

El plan incluye la instalación de cuatro estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de monitoreo en tiempo real, destinados a controlar el gasto eléctrico en zonas de alta demanda dentro de los hoteles, así como la incorporación de equipos solares térmicos más eficientes para el calentamiento de agua.

La iniciativa busca establecer modelos de consumo energético basados en los hábitos de los turistas, e incorpora asesoramiento del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, de la Universidad de La Habana.

Aunque la ACN presenta el proyecto como un paso hacia el “turismo sostenible”, el contraste con la realidad nacional es evidente: mientras el Estado destina recursos a mantener el confort de los polos turísticos, millones de cubanos viven entre apagones diarios, cocinan con resistencia eléctrica y enfrentan un colapso del sistema energético nacional.

Expertos consultados señalan que el gobierno prioriza la eficiencia hotelera sobre la eficiencia del sistema eléctrico nacional, en un país donde los circuitos turísticos se mantienen protegidos durante los apagones masivos que afectan a hogares, hospitales y escuelas.

La iniciativa, que comenzó en 2023, se presenta oficialmente como una inversión “indispensable” para garantizar la autonomía y rentabilidad del turismo cubano, uno de los sectores que más divisas genera al Estado, a pesar del desplome de visitantes y la profunda crisis económica del país.

Mientras el turismo en Cuba atraviesa su peor año desde que existen estadísticas oficiales, con una caída superior al 20% en la llegada de visitantes, el régimen mantiene su apuesta por el sector hotelero como si se tratara de una prioridad nacional.

Más de 350,000 turistas dejaron de visitar la isla en 2025, incluso con el impulso de nuevos vuelos y campañas promocionales.

Esta insistencia ha derivado en un contraste cada vez más irritante para la ciudadanía.

En La Habana, la inversión en hotelería fue 70 veces mayor que la destinada a servicios comunales, mientras barrios completos enfrentan apagones de más de 20 horas, acumulación de basura y falta de agua.

Por ejemplo, una noche en que se celebraba una fiesta con luces y música en el Hotel Capri, el resto del Vedado permanecía a oscuras.

La desproporción se agudizó aún más cuando, en medio de un apagón nacional, el gobierno inauguró el Festival Varadero Gourmet 2025, con catas de vinos y cocina de autor, en un país donde millones no tienen electricidad ni alimentos básicos para cocinar.

Este tipo de decisiones ha generado críticas dentro y fuera del país, pues mientras los hoteles se modernizan, el resto de Cuba sobrevive a oscuras.