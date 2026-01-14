Sacerdote Alberto Reyes denuncia que la "causa revolucionaria" convirtió al cubano en pieza desechable

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías se ha vuelto otra vez viral tras publicar una profunda reflexión en su perfil de Facebook en la que cuestiona uno de los pilares del marxismo-leninismo y, de manera implícita, la lógica política que ha sostenido al gobierno cubano por más de seis décadas.

En su texto, el Padre Reyes parte de un recuerdo de su infancia: una escena televisiva donde jóvenes revolucionarios lamentan que una pareja pudiera "perderse para la causa".

Lo que para un niño parecía una imagen casi romántica, con el paso del tiempo se convirtió en motivo de profunda alarma: la idea de que para esa ideología "la persona no importa" frente al ideal revolucionario.

La persona como pieza desechable

Reyes interpreta esa escena como una metáfora directa de lo que ve como el fundamento ideológico del marxismo-leninismo, y de cómo el régimen ha subordinado a las personas a una causa que no ha traído bienestar ni dignidad real a la mayoría de los ciudadanos.

"El ideal de la revolución como el bien supremo ante el cual valía la pena sacrificarlo todo. (...) No importa su vida, ni su proyecto personal, ni su presente, ni su futuro", escribe.

"No importa su familia, ni sus hijos, ni sus padres, ni siquiera su pareja. Lo que importa es 'la causa', el ideal de sociedad revolucionaria que, por otra parte, lo único que hace es succionar toda tu energía, toda tu vitalidad...", agrega.

Para el religioso, esta subordinación absoluta termina por utilizar al individuo mientras es útil para sostener el sistema y desecharlo después.

En su análisis, conecta esta abstracción ideológica con hechos concretos: la larga lista de cubanos que han entregado décadas de sus vidas a la revolución sin recibir nada sustancial a cambio.

Menciona a los muertos en misiones internacionales promovidas por el Estado, desde Argelia hasta Angola, Nicaragua o, más recientemente, Venezuela, donde 32 cubanos cayeron en combate bajo banderas que no eran las suyas.

"Aquellos que los mandaron a morir desde la seguridad suya y de sus hijos ya no pueden retornarlos, pero tampoco ofrecerán a sus familiares -parejas, padres, hijos- un soporte para llevar una vida mejor. Los felicitarán por la 'valentía' de los que murieron, y se olvidarán de todos...", detalló.

El costo humano de las misiones

El texto denuncia que, más allá de los discursos oficiales que glorifican sacrificios, la realidad de muchos cubanos que aceptaron servir en misiones buscando un beneficio económico aparece llena de dolor y abandono.

Las familias quedan afectadas irreparablemente: matrimonios rotos, padres ausentes e hijos emocionalmente heridos, heridas que la narrativa oficial nunca llega a reconocer ni a compensar.

Esta crítica se extiende también a lo que denomina una "causa vacía": una dictadura que se presenta como defensora de los pueblos pero que, en la práctica, solo busca mantener en el poder a quienes ya detentan el control.

Una invitación radical a decir No

Lejos de caer en resignaciones o llamadas ambiguas, el sacerdote concluye su reflexión con una invitación que tiene un tono casi simultáneamente espiritual y político: "No entraré en el juego, no me dejaré utilizar, no me pondré en una situación donde puedan manipularme…".

Esa firme negación, resumida en un simple "No", es para él un acto de pensamiento crítico y de defensa de la dignidad personal frente a una lógica que, según afirma, ha exigido la entrega total del individuo a cambio de nada.

Este tipo de reflexión no es aislada en la trayectoria de Reyes.

En los últimos años, el sacerdote ha sido una voz persistente en redes sociales denunciando la falta de libertad, la represión y la parálisis social que vive Cuba, así como la necesidad de que el pueblo deje de esperar soluciones desde arriba para hacer realidad sus aspiraciones de justicia y progreso.

En un contexto donde la crítica abierta al modelo político dominante sigue siendo delicada y arriesgada, sus palabras se han convertido para muchos en una expresión valiente de lo que muchos cubanos sienten: que es necesario pensar por uno mismo, negarse a ser usado como herramienta política y reclamar la dignidad humana como un valor que no puede estar subordinado a ninguna causa ideológica que no garantice el bienestar real de las personas.